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Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год — эксперт

Порядок предоставления субсидий изменяется несколько раз в год — эксперт

Правительство вносит изменения в Положение о порядке назначения жилищных субсидий с целью упрощения этого самого порядка.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет эксперт Виктор Власов.

В соответствующее постановление Кабмина №848  в 2015 году изменения вносились 6 раз, в 2016-м — 3, в 2017 — 4, 2018-м — 5 раз, в текущем — уже дважды, отмечает он.

По словам Власова, в результате скромный на первых порах документ превратился ныне в трудночитаемого монстра, занимающего в эквиваленте 38 страниц печатного текста.

"То, что было раньше понятно каждому среднестатистическому гражданину, теперь превратилось в казуистику, доступную для понимания разве что опытному юристу. Не говоря уж о времени, требуемом хотя бы для вдумчивого прочтения этого документа, — отмечает эксперт.

Автор указывает, что в результате активного совершенствования правил начисления жилищно-коммунальных субсидий право на получение субсидии утратили следующие категории граждан:

1) владельцы жилых помещений с большой квадратурой: площадь квартиры превышает 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м. Ограничение не распространяется на детские дома семейного типа, приемные и многодетные семьи;

2) лица трудоспособного возраста, которые не работают, не учатся и не состоят на учете в Центре занятости в качестве безработных.

«Понятно, что упрощением тут и не пахнет. Речь, скорее, о том, чтобы "отсечь" тех граждан, которые в субсидии на самом деле не нуждаются, и таким образом сэкономить государственные финансы. Во всяком случае, хочется верить, что именно так и обстоит дело. Но только практика свидетельствует, что гладко выходит не всегда», - подытожил эксперт.

 

Агентство Телевидения Новости

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