Порядок виїзду з дитиною за кордон у разі відсутності боргу зі сплати аліментів

Відповідно до ч.3 ст. 51 Конституції України сім'я, дитинство, материнство і батьківство охороняються державою. Основним законодавчим актом у галузі сімейних правовідносин – Сімейним кодексом України у статті 3 закріплено, що сім'я є первинним та основним осередком суспільства. Саме сім'я, як маленька модель суспільства, покликана захищати дітину, її права та розвивати її здібності та можливості. Та не тільки це. Головне завдання сімї - виховати Людину, яка поважатиме рідну країну, інших людей, свою родину та використовуватиме свій труд на благо своєї держави. Сім’я – це джерело лобові, підтримки і щастя.

Відповідно до ч.1 ст.141 Сімейного кодексу України (далі – СК) мати, батько мають рівні права та обов'язки щодо дитини, незалежно від того, чи перебували вони у шлюбі між собою.

В минулому 2018 році в Україні вступили в силу два пакети законів під загальною назвою «Чужих Дітей Не Буває» та «Чужих Дітей Не Буває-2», які змінили права та обов’язки батьків в плані виховання та утримання дитини та були спрямовані на належне виконання кожним із батьків своїх обов’язків перед динитиною, в тому числі були змінені правила виїзду з дітиною за кордон.

Раніше виїхати з дитиною за кордон можна було виключно за згодою батьків (опікунів, усиновителів) або ж за рішенням суду про надання дозволу на виїзд з України без згоди та у супроводі другого з батьків. Дана норма давала безліч приводів зловживань з боку «нечесних на руку» батьків, розладів між колишнім подружжям. Саме завдяки прийняттю вказаних вище пакетів законів вдалося позбутися порушенню прав як колишнього подружжя, так й головне – дитини.

Відтепер, згідно із положеннями ст.157 СК той із батьків, з яким за рішенням суду визначено або висновком органів опіки та піклування підтверджено місце проживання дитини (при перетині кордону потрібно мати з собою оригінал рішення суду або органу опіки та піклування про те, що дитина проживає саме з тим із батьків, з ким перетинає кордон), має право самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду за межі України на строк, що не перевищує одного місяця, з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі у складі організованої групи дітей, та у разі, якщо йому відомо місце проживання іншого з батьків, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, інформує його шляхом надсилання рекомендованого листа про тимчасовий виїзд дитини за межі України, мету виїзду, державу прямування та відповідний часовий проміжок перебування у цій державі. У будь-якому випадку при вивезенні дитини з країни тому із батьків, з ким виїжджає дитина за кордон, потрібно мати на руках паспорт або свідоцтво про її народження.

Однак при виїзді за кордон на термін більше одного місяця необхідно мати нотаріально засвідчену згоду від другого батька. У випадку, якщо дитину за кордон має бажання вивезти той із подружжя з ким дитина не проживає, та у разі відсутності в нього заборгованості із сплати аліментів, діють правила абз.2 ч.5 ст.157 СК. Так, той із батьків, хто проживає окремо від дитини, який не ухиляється та належно виконує батьківські обов’язки, не має заборгованості зі сплати аліментів, звертається рекомендованим листом із повідомленням про вручення до того з батьків, з яким проживає дитина, за наданням згоди на виїзд дитини за межі України з метою лікування, навчання, участі дитини в дитячих змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, екологічних, технічних, мистецьких, туристичних, дослідницьких, спортивних заходах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном, у тому числі в складі організованої групи дітей.

У разі ненадання тим із батьків, з яким проживає дитина, нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини за кордон із зазначеною метою, у десятиденний строк з моменту повідомлення про вручення рекомендованого листа, той із батьків, хто проживає окремо від дитини та у якого відсутня заборгованість зі сплати аліментів, має право звернутися до суду із заявою про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без згоди другого з батьків. Тобто, якщо згоди на виїзд з дитиною за кордон батьки не знайшли, то слід звертатися до суду для отримання дозволу на виїзд з України дитину без згоди та у супроводу другого з батьків.

Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області

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