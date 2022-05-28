Порошенка вдруге за добу не випустили з України

П’ятому президенту України лідеру “Європейської солідарності” Петру Порошенку вдруге відмовили в перетині державного кордону України з Польщею.

Нагадаємо, вперше він намагася виїхати напередодні ввечері. Ціль поїздки – Парламентська асамблея НАТО. Петро Порошенко мав на руках розпорядженні голови ВР, але прикордонники заявили, що QR-код не читається.

Народний депутат України Ірина Геращенко (фракція “Європейська солідарність”) підтвердила, що QR-код на розпорядженні голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука про закордонне відрядження Петра Порошенка дійсно не зчитується.

Про це вона написала у Facebook.

Повідомила про телефонну розмову зі Стефанчуком сьогодні. “Він підкреслив , що підписав 2 розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка. І що в нього немає інших розпоряджень, з іншими реквізитами чи QR-кодами, бо діють ці”,- розповідає Геращенко.

При цьому розповіла, що Стефанчук поінформував, що “вчора мав дуже насичений день, рано ліг спати, тому ми не могли з ним зв’язатися о 23 вечора”.

“Водночас, документ, який видав голова ВР, дійсно не зчитується. Отже, він кимсь пошкоджений. Диверсанти в апараті ВР? Чи хто? Ця історія дуже погано тхне. І ми не виключаємо, що на ПА НАТО не визнають повноважень української делегації. Що може бути більшим ударом для країни зараз?”,- пише вона.

Геращенко вважає, що такі дії влади, щоб не випускати з країни “лідера опозиції, який має вже сьогодні виступати на ПА НАТО у Вільнюсі”, свідчить про рух України “не в бік демократії”.

Оточення Порошенка звинуватило владу в “політичному замовленні” та наголосило, що правоохоронці не мали жодних підстав відмовляти у виїзді Порошенку, адже він, як нардеп не є військовозобов’язаним, та має на руках документи про робоче відрядження.

Вдруге Порошенко прибув на пункт пропуску сьогодні вдень, з новими документами, але йго знову не пропустили.

Цього разу QR код зчитався, відрядження дійсне, Стефанчук підтвердив, Парламентська асамблея НАТО почала роботу. Але прикордонники тепер кажуть, що “надав не всі документи”), але не кажуть які “не всі”…

Невже “лідер вільного світу” не розуміє, що блокування опозиції – це надто опускає його самого? І показує наскільки його влада більше подібна до російської, а не європейської?, написала Сюмар, – І ще одне, цирк під час війни огидніший навіть за пір під час чуми… Пишу це зі сподіванням, що здоровий глузд здатен перемогти”.

Агентство Телевидения Новости