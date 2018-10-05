Порошенко к празднику наградил харьковских учителей

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Указом Главы государства №300/2018 орденом «За заслуги» III степени награжден учитель Харьковского учебно-воспитательного комплекса № 45 «Академическая гимназия» Николай Арбузов.

Кроме того, ряд учителей получили звания Заслуженных учителей Украины: Анна Виценцик, заместитель директора Харьковского лицея № 89, Валентина Козырь, преподаватель Шевченковского профессионального аграрного лицея, Светлана Козлова, заместитель директора Харьковского физико-математического лицея № 27, Захар Майзелис, учитель Харьковского лицея № 161 «Импульс и Елена Павленко — учитель Харьковской гимназии № 46 им. Ломоносова.

Звание Заслуженного деятеля науки и техники Украины присвоили проректору Харьковского государственного университета питания и торговли Валерию Михайлову. Также звание Заслуженного работника образования получила директор Харьковской гимназии № 116 Оксана Бугакова.

Агентство Телевидения Новости