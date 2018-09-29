Порошенко: На харьковских предприятиях куется броня ВСУ, об которую ломает зубы российский агрессор

Харьковская область является ключевым регионом в оборонно-промышленном комплексе Украины, считает президент Украины Петр Порошенко.

"Еще раз хочу подчеркнуть: для меня как для президента и для украинского правительства Харьковщина - ключевой регион в оборонно-промышленном комплексе. Именно здесь не только в переносном, но и в прямом смысле куется мощная броня Вооруженных сил Украины. Об эту броню ломает зубы российский агрессор", - сказал Петр Порошенко, выступая на Х международном экономическом форуме "Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы".

Он отметил, что предприятия ОПК, находившиеся в 2013-м году на грани банкротства, сегодня нередко работают в три смены.

"В 2013-м году все оборонные предприятия были банкротами, сознательно уничтожался оборонно-промышленный комплекс. Я сказал, что мы загрузим оборонную промышленность. В первую очередь это будет касаться Харькова, и там, где есть возможность, будем работать в три смены. Зайдите на Малышева, посмотрите. Ну, не зайдете, потому что это оборонное предприятие. Но поверьте на слово руководителям области, руководителям отрасли и посмотрите на наш военный парад", - сказал Порошенко.

Он также отметил, что за последние годы области, традиционно ориентировавшейся на российский рынок, удалось переориентироваться на другие рынки.

" Я хочу поблагодарить харьковчан за то, что они выдержали это испытание, нашли в себе силы и защищать государство и переориентировать экономику целого региона на новые рынки... Область демонстрирует переход от торговли сырьем и материалами к экспорту высокотехнологичной продукции, требующей создания инновационной инфраструктуры, интеграции научных учреждений и бизнеса",- сказал президент Украины.

Агентство Телевидения Новости