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Порошенко назначил нового главу Великобурлукской РГА

Порошенко назначил нового главу Великобурлукской РГАРаспоряжения о смене руководства Великобурлукской районной администрации президент Украины Пётр Порошенко подписал 22 сентября.

Первым документом главу РГА Виктора Слыша уволили с должности «согласно поданному им заявлению». Причины увольнения не уточняются.

Вторым распоряжением Порошенко назначил главой Великобурлукской РГА Игоря Коваленко.

«Назначить Коваленко Игоря Николаевича председателем Великобурлукской районной государственной администрации Харьковской области с 23 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством», — говорится в документе.

По информации пресс-службы Харьковской обладминистрации, Игорю Коваленко 55 лет. У него три высших образования: по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности, организации управления в торговле, а также по государственному управлению. До назначения главой Великобурлукской РГА, с ноября 2014 года, Коваленко возглавлял управление экономики Харьковской районной администрации.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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