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Порошенко назначил нового председателя Лозовской РГА

Порошенко назначил нового председателя Лозовской РГАРаспоряжения о смене руководства Лозовской районной администрации Харьковской области опубликовала пресс-служба президента Украины.

Первым документом Пётр Порошенко увольняет Сергея Красноперова — «согласно поданному им заявлению». 

Вторым распоряжением глава государства назначает на эту должность Ашота Керопова.

«Назначить Керопова Ашота Оганесовича председателем Лозовской районной государственной администрации Харьковской области с 30 октября 2018 года с оплатой труда в соответствии с законодательством», — говорится в распоряжении.

Оба документа датированы 29 октября.

Как рассказали в пресс-службе Харьковской обладминистрации, Ашоту Керопову 57 лет. У него два высших образования. Оба диплома — инженера-механика и магистра административного менеджмента — он получил в Харьковском политехе.

Керопов почти 30 лет проработал на Лозовском кузнечно-механическом заводе, на должностях от мастера бюро технического обслуживания до директора по персоналу и социальному развитию. С июня 2018 года был заместителем главы Лозовской РГА.

22 октября Пётр Порошенко также назначил нового главу Великобурлукской РГА. Руководить районом будет Игорь Коваленко.

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