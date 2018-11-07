Порошенко ожидает новых санкций против России

Ситуацию с «выборами», которые планируют провести в самопровозглашённых «ДНР» и «ЛНР», Пётр Порошенко прокомментировал сегодня на международной конференции «Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед».

«Ожидаю, что так называемые фейковые выборы, которые Россия приняла решение проводить 11 ноября, запустят введение новых санкций и покажут, что терпение Запада также не безгранично. Теперь время говорить не об ослаблении санкций против России, а об их усилении», — заявил глава государства.

«Любые намёки даже на ослабление давления провоцируют Россию на игнорирование мирного процесса на Донбассе, включая отсрочки развертывания полноценной миротворческой миссии ООН на базе мандата Совета безопасности, как и на новые репрессии против украинцев, против крымских татар в Крыму, более того — разжигают агрессивные аппетиты Кремля», — добавил Порошенко.

По его словам, Россия пытается «посеять в украинской душе зерна усталости, незащищнности и неуверенности в завтрашнем дне».

«В такой взбаламученной воде, где одни дискредитированы, а другие разделены, третьи — дерутся, легче активировать своих агентов с их готовностью: проглотить попытку аннексии Крыма; принять российский план по Донбассу, через который Россия хочет влиять на всю Украину; отказаться от развития украинского войска на основе тех же натовских стандартов и имплементации закона о нацбезопасности, который был принят в тесном сотрудничестве с нашими партнерами из НАТО. И, наконец, вернуть Украину в серую зону российского влияния с такими вожделенными ценами на газ, дешёвый газ. Эту карту сейчас пытаются разыграть в парламенте и за его пределами некоторые безответственные украинские политиканы», — пояснил глава государства.

Цель Кремля — обеспечить реванш пророссийских сил в Украине на президентских и парламентских выборах в 2019 году, отметил Порошенко.

«Мы не дадим им это сделать. Ведь это события, результаты которых будут иметь ключевое, я бы сказал экзистенциальное значение для кремлёвского режима», — сказал он.

Пётр Порошенко также подчеркнул, что в этой ситуации Украина особенно нуждается в поддержке западных партнеров.

«Никакого компромисса, я вас прошу, по отношению к вопросу российской агрессии. И особенно в вопросе санкций — до полного восстановления нашей территориальной целостности и суверенитета над всеми оккупированными и аннексированными территориями», — заявил президент.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко назвала «выборы» на неподконтрольной территории «авантюрой», которая будет иметь серьёзные последствия в вопросах безопасности и политики.

По её словам, 6 ноября на очередной встрече в Минске российская сторона заявила о поддержке «выборов».

«РФ сегодня официально заявила, что признает результаты организованных ими же «выборов» московских марионеточных режимов. Украинская сторона заявляет: РФ дала старт псевдовыборам в оккупированном Донецке и Луганске, «выборам», которые противоречат букве и духу минских соглашений, сегодня выдала этим заявлением мандат на войну, которую она давно объявила Украине. Действия РФ и её марионеток ведут к срыву политико-дипломатических переговоров в Минске и дестабилизации ситуации на фронте. Это повтор сценария 2014 года, когда псевдовыборы, организованные Кремлём, привели к срыву минских переговоров, невыполнению минских соглашений и серьезной дестабилизации на Донбассе, тысячам жертв среди военных и гражданских», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она также напомнила, что «выборы» на неподконтрольной территории уже осудили ЕС, США, страны «Большой семерки» и большинство стран, входящих в Совет безопасности Организации объединённых наций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для Кремля «чрезвычайно важно», кто будет руководить «ДНР» и «ЛНР».

«Москва, безусловно, имеет влияние на руководство этих республик, но оно не безгранично», — цитирует Пескова «ТАСС».

При этом Песков не стал отвечать на вопросы о признании Россией итогов предстоящих «выборов». Он сказал, что прежде нужно дождаться итогов голосования.

В Совбезе ООН 30 октября рассмотрели ситуацию на Донбассе и в Азовском море. Заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила, что в ООН считают «выборы» на оккупированной части Донбасса нарушением Минских договорённостей.

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