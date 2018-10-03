Порошенко подал законопроект о продлении особого порядка управления на Донбассе

Законопроект №9153 о внесении изменений в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО зарегистрировали в Верховной Раде 3 октября. Его подал президент Украины Пётр Порошенко, обозначив как «неотложный».

В документе предлагается внести изменения в статью 1. Сейчас в ней говорится: «…На срок, который заканчивается через один год со дня вступления в силу Закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Эту часть предлагается сформулировать так: «…Со дня вступления в силу с учётом положений Закона Украины «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на срок до 31 декабря 2019 включительно».

В пояснительной записке перечислены основания для продления действия закона. Среди них — продолжение мирного урегулирования, использование политико-дипломатических и других мер для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, защита жизни и здоровья мирных жителей и военнослужащих, возвращение переселенцев и защита их прав. Также предполагается, что продление действия закона поможет укрепить международную поддержку Украины, сохранить и при необходимости усилить санкции, создать условия для миротворческой операции под эгидой ООН.

Если депутаты поддержат законопроект, он вступит в силу со дня опубликования.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» Верховная Рада приняла в сентябре 2018 года. Его цель описывали так: «создание условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создания условий для возвращения жителей в вынужденно оставленные места постоянного проживания, их реинтеграции, а также восстановление жизнедеятельности в населённых пунктах в Донецкой и Луганской областях и развития территорий».

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