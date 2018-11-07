Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 7017, который предполагает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы в некоторых случаях.

Такие данные содержит карточка законопроекта на сайте Рады.

Документ предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет за пересечение госграницы с целью причинения вреда интересам государства либо лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, либо представителями подразделений вооруженных сил или других силовых ведомств государства-агрессора любым способом вне пунктов пропуска, или без необходимых документов или с документами с недостоверной информацией.

Если такое нарушение совершено повторно или группой лиц, ответственность ужесточается: лишение свободы от 3 до 5 лет. Самое суровое наказание предусматривается за такое нарушение с применением оружия - лишение свободы на срок до 8 лет.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Согласно ст. 13 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" въезд в Украину иностранцу или лицу без гражданства могут запретить для обеспечения национальной безопасности или охраны общественного порядка; для охраны здоровья жителей Украины; при даче лицом заведомо ложных сведений или поддельных документов. Также - если лицо нарушило в пункте пропуска правила пересечения границы или не выполнило требования пограничников, если во время предыдущего пребывания в Украине иностранец не выполнил решение суда, или же если лицо незаконно посетило временно оккупированную территорию государства.

Напомним, с 29 апреля 2018 года пересечение госграницы вне пункта пропуска или по поддельным документам влечет штраф от 3400 до 8500 грн. Повторное нарушение в течение года или группой людей - 8500-13 600 грн. Умышленный въезд в Украину иностранцем, несмотря на запрет, предусматривает штраф от 1700 до 5100 грн.

Нарушение порядка въезда на временно оккупированные территории - 3400-5100 грн, повторно группой лиц или в течение года - до 8500 грн. Но эти штрафы смогут наложить только в течение трех месяцев со дня выявления нарушения и не позднее года со дня совершения правонарушения.

Агентство Телевидения Новости