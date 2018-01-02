Президент Петр Порошенко помиловал 139 осужденных в 2017 году.

Об этом говорится в ответе Администрации президента на запрос "Українських Новин".

"Президентом Украины Петром Порошенко в 2017 году было помиловано 139 лиц", - говорится в сообщении.

При этом Администрация не ответила на вопрос о количестве помилованных иностранцев, количестве помилованных военнослужащих и количестве помилованных в рамках обмена для передачи на неподконтрольных территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, в 2016 году Порошенко помиловал 67 осужденных. В частности, в декабре прошлого года президент помиловал девятерых человек.

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