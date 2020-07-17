Портал Дія отримав нагороду від Red Dot Design Award у номінації Interface Design

Портал diia.gov.ua продуманий до найдрібніших деталей, щоб кожен клік був зручним, людяним та непомітним.

Дизайн розроблений українською агенцією Spiilka Design Büro, яка вже втретє отримала цю нагороду.

«Нам вдалося не тільки трансформувати державні послуги з незрозумілих до «все просто, працює», а й потрапити до Музею дизайну Red Dot в Ессені. Дія — український державний сервіс, що стане об'єктом мистецтва серед досягнень сучасного дизайну. Тепер ми в історії» — прокоментував Михайло Федоров, Віце-прем’єр міністр України — міністр цифрової трансформації.

Дизайн-система створена за принципом, щоб одразу спрямувати українців до потрібної послуги. Кожен сервіс на порталі був спрощений, отримав пояснення, підказки, відповіді на питання та посилання на законодавство.

Сьогодні, на порталі можна отримати 33 послуги, серед них — найшвидша реєстрація ФОП у світі. Зараз на diia.gov.ua відкрито 32 тисячі ФОП та 800 тисяч відвідувань порталу.

Red Dot Design Award — міжнародна дизайнерська премія, яка щороку вручається у трьох категоріях дизайну: промисловому, комунікаційному та концептуальному. Нагороджує інститут Центру дизайну в Ессені (Німеччина). Роботи, відзначені нагородою, виставляються в Музеї дизайну Red Dot в Ессені, який є найбільшим у світі зібранням досягнень сучасного дизайну.

Дизайн цифрової держави розроблений за підтримки Міністерства цифрової трансформації.

Источник: thedigital.gov.ua

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