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После 7 лет ожидания: суд Амстердама постановил вернуть Скифское золото Украине

После 7 лет ожидания: суд Амстердама постановил вернуть Скифское золото Украине

В Амстердаме апелляционный суд после семи лет рассмотрения дела о "скифском золоте" наконец принял решение в пользу Украины, сообщает УНН.

Так, на решение суда уже отреагировал президент Владимир Зеленский.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат", - написал он в Twitter.

Отметим, что Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проходила с февраля по август 2014 года в Музее Аллард Пирсона в Амстердаме.

В 2014 году свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили музеи аннексированного Крыма и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Аллард Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами.

В 2016 году Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине, но позже решение было обжаловано.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы, но решение откладывалось целых два года.

Источник: mignews.com.ua/

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