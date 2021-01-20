После инаугурации Байден отменит несколько решений Трампа

Команда избранного президента США Джо Байдена анонсировала подписание новым президентом сразу нескольких указов. Уже сегодня он отменит выход страны из Всемирной организации здравоохранения и вернет ее в Парижское соглашение. Об этом сообщает BBC.

Одним из первых Байден подпишет постановление исполнительной власти о требовании носить маски по всей стране и во время межгосударственных поездок. Кроме того, новый президент хочет ускорить процесс вакцинации населения, чтобы за первые 100 дней его президентства вакцину получили как минимум 100 миллионов граждан.

Байден намерен отменить принятый в 2017 году указ Дональда Трампа о снижении налогов для богатых американцев, их хотят увеличить вдвое.

Он также хочет отменить указ Трампа о запрете на поездки в страну и строительство стены на границе с Мексикой. Кампанию Трампа в администрации Байдена считают пустой тратой денег, и вместо этого хотят ввести новые меры контроля на границах.

Главный глобальный стратег JPMorgan Дэвид Келли считает, что «План спасения США», предложенный избранным президентом Джо Байденом, может повысить номинальный ВВП страны до 11,4% к концу 2021 года. Для стимулирования экономики планируют потратить 1,9 трлн долларов.

Администрация избранного президента США Джо Байдена против «Северного потока-2». Команда Байдена будет предпринимать меры, чтобы остановить строительство российского газопровода.

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