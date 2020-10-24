После карантина размер субсидии уменьшится

В отопительный сезон субсидия становится настоящим спасением для многих семей. Но есть ли возможность получить государственную поддержку тем, у кого за период карантина накопились коммунальные долги? И дадут ли субсидию, если взрослый сын живет отдельно?

В Украине продолжают действовать две формы предоставления субсидии – денежная наличная и денежная безналичная.

– Гражданам, у которых есть долги по оплате коммунальных услуг – а сейчас, в связи с карантином, это очень актуально, – назначается субсидия в денежной безналичной форме. То есть весь размер субсидии поступает в Ощадбанк, который самостоятельно отправляет деньги на счета предприятий, поставляющих коммунальные услуги, – объясняет начальник отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий областного Департамента социальной защиты населения Ольга Балева. – И вторая форма – денежная наличная. Это когда мы на банковскую карточку либо на почтовое отделение начисленную субсидию перечисляем человеку раз в месяц. И он уже берет эти деньги и оплачивает коммунальные услуги в том порядке, в каком считает нужным. Если что-то сэкономил – это его деньги, которыми он может распоряжаться по своему усмотрению.

По словам Ольги Балевой, если субсидия была назначена раньше, обращаться в октябре в органы соцзащиты не нужно. Ее пересчитают на нынешний отопительный сезон автоматически.

– Еще в мае было принято решение – избежать лишних посещений гражданами органов социальной защиты населения. Поэтому многим категориям граждан, которым нужно было бы подавать новый пакет документов, отменили эту обязанность и субсидия была назначена автоматически. – Это касается внутренне перемещенных лиц, это касается тех случаев, когда субсидия была назначена на фактически проживающих, это касается тех, у кого по каким-то причинам не было дохода. Органы соцзащиты самостоятельно запрашивали информацию, принимали решение, вносили на рассмотрение комиссий и рассчитывали субсидии. И всем, кому субсидия в течение летнего периода была назначена, с октября она будет пересчитана автоматически. Гражданам никуда ходить не нужно, – объясняет Ольга Балева.

Есть определенные факторы, о которых граждане должны уведомить органы социальной защиты населения.

– Это изменение социального статуса, состава семьи, перечня коммунальных услуг или смена поставщика коммунальной услуги – поставки газа, например, – а также покупка на сумму более 50 тысяч гривен, приобретение транспортного средства. О таких изменениях нужно уведомить органы социальной защиты населения в 30-дневный срок, – предупреждает начальник отдела льгот и жилищных субсидий Управления социальных гарантий областного Департамента социальной защиты населения Ольга Балева. – Причем для этого необязательно идти на прием, можно отправить документы по почте.

ЕСЛИ ПОМОЩЬ НАЗНАЧАЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Субсидия назначается с момента обращения до конца отопительного периода, не более чем на 12 месяцев.

– Все заявления, которые приходят в течение двух месяцев после начала отопительного периода, позволяют назначить субсидию именно с октября – то есть с начала отопительного периода. Таким образом, если заявление подано до 15 декабря, будет рассматриваться назначение субсидии именно с 15 октября, – уточняет Ольга Балева.

Заявление на назначение субсидии можно подать при помощи электронного сервиса.

– На сайте Минсоцполитики есть специальная опция. Предусмотрено два варианта. Если есть цифровая электронная подпись, можно сразу ее применить. Если же ее нет, можно заполнить заявление и декларацию, а потом по записи прийти в управление социальной защиты населения и всего лишь подписать поданные документы, – разъясняет Ольга Балева. – Управления, дабы не допускать скопления граждан, работают по предварительной записи. Можно записаться по телефону или в электронной очереди. И если нужно что-то уточнить или донести какие-то документы, следует прийти в порядке очереди.

Для назначения субсидии человек заполняет только два документа – заявление и декларацию. А вот гражданам, которые арендуют помещение, необходимо предоставить еще договор найма.

– Электронный сервис позволяет прикрепить такой договор в электронном виде, – говорит Ольга Балева.

НЕТ МОБИЛЬНОГО – НЕТ СУБСИДИИ

Ольга Балева обращает внимание, что в заявлении на назначение субсидии обязательно нужно указать номер мобильного телефона – без него документы даже не будут рассматривать.

– Это связано с тем, что сейчас существуют две формы выплаты субсидии – денежная наличная и денежная безналичная. А мобильный телефон – обязательное условие, поскольку на него будут раз в месяц приходить СМС-сообщения от Ощадбанка. В заявлении есть специальный раздел, где нужно указать номер. Если номер телефона не внесен, документы будут считаться не поданными, их даже не станут рассматривать, – предупреждает начальник отдела льгот и субсидий.

А как же быть одинокой старушке, которая, возможно, и не слышала о современных гаджетах?

– Когда только вводились эти опции, мы рекомендовали, чтобы таким людям из местного бюджета были выделены деньги и приобретены даже не аппараты, а всего лишь стартовые пакеты с номером, – говорит Ольга Балева. – Либо же старушка может указать телефон родственников, соседей, знакомых.

ЕСЛИ СЫН ЖИВЕТ ОТДЕЛЬНО

Во многих семьях взрослые дети хоть и прописаны на жилплощади родителей, но проживают отдельно. Субсидию в этом случае оформить можно.

– У многих взрослые дети проживают в другом месте, в другом городе, а то и в другой стране. По решению комиссии жилищная субсидия может быть назначена на фактически проживающих граждан, – говорит Ольга Балева. – Если кто-то из членов семьи находится за границей, необходимо подтверждение, что он там официально работает, то есть получат страховой стаж. Если просто живет отдельно, желательно предоставить подтверждение – допустим, копию договора аренды жилья. Если в другом городе – достаточно справки с работы. Если нет никакой возможности предоставить документы, решение комиссии будет принято на основании акта обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи, в котором будет зафиксировано отсутствие человека.

КОГДА СУБСИДИЯ НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ

Нормативными актами предусмотрены случаи, когда субсидия не назначается. В частности, субсидия не назначается, если есть долги, сумма которых превышает 340 гривен.

– Если человек долг погашает – субсидия назначается. Если человек не в состоянии сразу погасить всю сумму долга, он может заключить договор реструктуризации на погашение задолженности, то есть выплачивать ее частями. Мало того, если произошла какая-то из ряда вон выходящая ситуация – например, человек сейчас болеет и не может даже заключить договор реструктуризации, – то решением комиссии субсидия может быть назначена и с долгами, – заверяет Ольга Балева. – Мы понимаем: лучше человек будет платить по субсидии, чем накапливать огромные долги. Наша задача – дать ему возможную социальную поддержку.

Субсидия не положена и в том случае, если дом или квартира слишком большие.

– Когда площадь квартиры превышает 120 квадратных метро, а площадь дома составляет более 200 квадратных метров, субсидия не назначается, – уточняет Ольга Балева.

Также не стоит рассчитывать на по госпомощь, если во владении у семьи есть транспортное средство, которому менее пяти лет, кроме прицепа и мопеда. Не видать субсидии тем, у кого нет официальных доходов, нет оплаты единого социального взноса (ЕСВ), если безработный не состоит на учете в центре занятости. Не положена субсидия, если кто-то из членов семьи совершил покупку более чем на 50 тысяч гривен или приобрел в собственность имущество, стоимость которого превышает эту сумму.

Кроме того, поставить крест на субсидии придется семье, в которой есть злостный неплательщик алиментов.

– Кроме алиментов, во всех остальных случаях субсидия все-таки может быть назначена по решению комиссии, – обнадеживает чиновник. – В бланке заявления человек может указать, что необходимо рассмотрение комиссии. Нужно просто подчеркнуть слово «розглянути». Но это необязательно. Если мы, запросив информацию, увидим, что прямого права на субсидию у гражданина нет, но по решению комиссии субсидия может быть назначена, то без дополнительного обращения человека вопрос выносится на рассмотрение и уже комиссия принимает решение.

ПЛАТЕЖ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО

После карантина размер субсидии уменьшится. Если сейчас в формуле учитывают 15% расчетного заработка, то по новым правилам, которые заработают, когда в стране будет снят карантин, – 20%

Размер субсидии считается как разница между стоимостью коммуналки и обязательного платежа. Обязательный платеж – это определенный процент дохода семьи, который конкретный льготник может отдавать за коммунальные услуги. Считается он для всех индивидуально.

– Берется среднемесячный совокупный доход семьи на одного человека, делится на усредненный прожиточный минимум, который работает на сегодняшний день(3 118 гривен), потом делится на два – это средний состав домохозяйства. Затем это все умножается на 15% и получается процент, который будет взят от дохода семьи, – объясняет Ольга Балева. – И эта формула работает таким образом: чем меньше у человека доход – тем меньше процент для оплаты, чем больше доход – тем больше процент для оплаты. Например, живет один человек, получающий пенсию в размере 2000 гривен – он в среднем будет платить за коммуналку 7% от своей пенсии. А если у его соседа пенсия 5000 гривен то он будет платить, допустим, 11% от свой пенсии.

Что будет, когда вместо 15% начнут считать 20%? По старым правилам семья из трех человек с доходом в 6000 гривен должна была платить за коммуналку не более 900 грн. И если, например, социальный норматив коммунальных услуг при этом обходился в 2000 грн, то государство выделяло им 1100 грн, чтобы они добавили свои 900 грн и оплатили коммуналку. По новым правилам эта же семья должна заплатить из своего бюджета за коммуналку уже 1200 грн.

– Эти изменения должны были заработать с 1 мая, но в связи с коронавирусом нововведения на период карантина были отсрочены, – говорит Ольга Балева. – Формула на сегодняшний день не изменилась. Пока базовый показатель остается на уровне 15%.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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