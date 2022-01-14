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После переговоров РФ-НАТО в Кремле заявили о переходе к «режиму контругроз»

После переговоров РФ-НАТО в Кремле заявили о переходе к «режиму контругроз»

У РФ и НАТО нет объединяющей позитивной повестки дня поэтому Россия готова перейти в «режим контругроз», в случае отказа НАТО от гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко по итогам состоявшегося 12 января в Брюсселе заседания Совета Россия-НАТО, пишет «ZN».

Как и ожидалось, российская сторона продолжает поднимать градус напряженности в отношениях с Североатлантическим Альянсом. Риторика России осталась неизменной, а Кремль продолжает быть недоговороспособным, в очередной раз взяв на вооружение свой излюбленный метод “принуждения к миру”.

Ниже приведены основные тезисы озвученные Москвой после состоявшихся переговоров:

— У РФ и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня.

— Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне.

— Цель предложений Москвы — перевести потенциальный военный сценарий в политический процесс.

— Россия перейдет в «режим контругроз» в случае отказа НАТО от гарантий безопасности.

— Отношения Россия-НАТО дошли до края. Наступил «момент истины», когда необходимо принципиально определяться. От этого не удастся отмахнуться или заболтать тему.

— Россия предлагала меры по деэскалации, но Альянс их проигнорировал.

Источник: sprotyv.info

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