После провала российского процессора «Эльбрус» Москва решила притормозить с импортозамещением

Разработчик российских процессоров «Эльбрус» обратил внимание на желание России допустить к государственным закупкам технику, созданную на зарубежных процессорах.

После провала «Эльбруса» стало очевидно, что альтернатив у иностранной продукции среди российских разработок нет, сообщает РБК со ссылкой на письмо генерального директора МЦСТ Александра Кима, отправленного в конце 2021 года в Минфин России, Минэкономразвития РФ, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минцифры.

Гендиректор МЦСТ выступил против проекта изменений в постановление правительства № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории России».

Он считает, что данное послабление в сфере высокотехнологичной техники противоречит утвержденной президентом России в июле прошлого года Доктрине информационной безопасности.

Проект разработан Минпромторгом РФ, ведомство предлагает ввести балльную систему оценки техники для включения в реестр российской радиоэлектронной продукции и отсрочку до 2024 года на обязательное использование отечественных процессоров.

«Ослабление требований облегчит внесение в реестр локализованной продукции зарубежных производителей. Продолжится проникновение зарубежных платформ в критическую информационную инфраструктуру (к ней относятся сети связи и информсистемы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний), что приведет к ухудшению информационной защищенности цифровой экономики в целом. Это — прямая угроза национальной безопасности России», — уверен Ким.

Источник: internetua.com

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