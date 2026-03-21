События последних лет окончательно закрепили за Стокгольмом статус одной из ключевых мишеней в агрессивной экспансионистской стратегии кремля. Потому не зря, согласно отчету шведской Полиции безопасности (SÄPO), опубликованному 18 марта 2026 года, россия официально признана главной внешней угрозой для королевства. Дейтелтность спецслужб рф перестала быть «холодной слежкой» и перешла в фазу открытой многомерной конфронтации.

Руководительница SÄPO Шарлотта фон Эссен в своем докладе подчеркивает тревожную тенденцию: действия москвы становятся всё более рискованными и агрессивными. По её словам, нынешний этап российского вмешательства характеризуется «скрытой деятельностью влияния», которая направлена на внутреннюю дестабилизацию шведского общества.

Если ранее российская разведка действовала осторожно, то сегодня кремль готов идти на открытый конфликт, пренебрегая дипломатическими последствиями. Это свидетельствует о том, что поведение москвы становится все менее логичным и прогнозируемым.

Отсутствие рациональных сдержек превращает рф в «черного лебедя» мировой политики, чьи действия диктуются не национальными интересами, а параноидальным стремлением к реваншизму.

Еще один представитель SÄPO Фредрик Хальстрём раскрыл детали того, что именно интересует российских агентов. Потребность кремля в информации он назвал «безмерной». Основной фокус разведки рф сейчас сосредоточен на трех направлениях. москва проводит картографирование объектов, то бишь проводит документирование критической инфраструктуры, военных штабов и узлов связи, имеющих значение для обороны Швеции.

Далее следуют кибердиверсии в виде перманентных попыток проведения разрушительных атак на государственные реестры и системы управления энергетикой.

Наконец нельзя забывать о гибридном присутствии россиян, которые не брезгуют использовать гражданские суда и коммерческие структуры для ведения технической разведки в территориальных водах Швеции.

Фактически, речь идет не просто о сборе данных, а о подготовке поля боя для потенциальных диверсий в случае дальнейшей эскалации.

Следует понять, что гибридная агрессия москвы против Стокгольма не какой-то локальный инцидент, а часть глобальной многоуровневой конфронтации рф со странами-членами НАТО.

После вступления Швеции в Альянс россия удвоила усилия по подрыву политического единства Европы.

Информационные операции, спонсирование радикальных движений и провокации на религиозной почве – таковы инструменты, с помощью которых кремль пытается ослабить внутреннюю сплоченность шведских политических элит. Цель состоит в создании внутри ЕС и НАТО зоны политической турбулентности, которая парализует процесс принятия быстрых коллективных решений.

Сведения от SÄPO показывают, что в 2026 году традиционных методов контрразведки уже недостаточно. Для обеспечения безопасности западных демократий необходимо внедрять жесткие меры экономической гигиены.

Во-первых, ограничение доступа рф к чувствительным секторам евроэкономики, а именно к технологиям двойного назначения, энергетической инфраструктуре и телекоммуникациям.

Во-вторых, важен мониторинг инвестиций, и любой российский капитал в Европе сегодня должен рассматриваться как потенциальный инструмент влияния спецслужб.

Швеция оказалась на передовой линии защиты демократических ценностей. Доклад SÄPO выступает серьезным предупреждение для всей Европы: гибридный агрессор больше не играет по правилам. Единственным ответом на «безграничную» жажду информации и деструктивное влияние москвы может быть только полная трансатлантическая солидарность и бескомпромиссная изоляция российских агентов влияния во всех сферах: от киберпространства до реального сектора экономики.

Джерело: https://t.me/sytosokrata/1034

