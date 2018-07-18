Послемайдановский президент и его команда любит Украину, но детей отправляет учиться в Лондон

В Украине 133 чиновника национальной системе образования предпочитают заграничную, и потратили на обучение своих детей за рубежом 35,5 млн гривен в прошлом году.

Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.info.

27% детей украинских топ-чиновников учатся за рубежом. Выяснилось, что чаще всего для образования детей они выбирают Великобританию, США, Испанию, Данию, Канаду, Швейцарию, Германию, Чехию и Нидерланды.

Больше всего денег в 2017 году в образование детей инвестировал президент Петр Порошенко. Его дочери-двойняшки Александра и Евгения, а также младший сын Михаил учатся в британском Сoncord College. За их обучение в прошлом году глава государства заплатил 3,8 млн гривен.

Нардеп от Блока Петра Порошенко Руслан Демчак также выбрал для обучения своих детей Великобританию. Это обходится ему более чем в 2 млн гривен в год.

Дети советницы главы Администрации президента Натальи Попович тоже учатся в странах ЕС. Согласно декларации, они с мужем (Игорь Перегинца, экс-замминистра здравоохранения) тратят на их дошкольное и среднее образование более 1,7 млн гривен.

На четвертом месте по тратам на заграничное образование наследников - депутат Хмельницкого облсовета Андрей Гордейчук. Его сын учится в Лондоне за 1,4 млн гривен в год.

В первую пятерку ценителей британской системы образования также вошла экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Ее сын Никита в 2017 году закончил киевскую British International School, выпускники которой получают с украинским аттестатом и международный сертификат.

Новости портала «Весь Харьков»