Посли країн G7 закликали забезпечити суворіше покарання за умисне декларування недостовірної інформації

25 січня Посли країн «Великої сімки» (G7) оприлюднили дорожню карту судової та антикорупційної реформ. https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1353706978816778241

«Ми наголошуємо, що разом із необхідністю термінового впровадження дій щодо усунення шкоди, заподіяної КСУ (ред. – Конституційним Судом України) антикорупційним установам України, не менш важливим є забезпечення процесу виходу цих установ із кризи з наданням їм можливості ефективно виконувати свою місію. У зв’язку з цим, положення, спрямовані на відновлення відповідальності за неправдиве декларування або умисне неподання декларації про майно, які були прийняті Верховною Радою 4 грудня, не мають достатньо стримуючого ефекту, отже, не є ефективним інструментом запобігання корупції», — вказано в оприлюдненому документі.

Поміж рекомендацій для забезпечення дієвих механізмів, які стосуються роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Посли G7 зокрема зазначають наступні:

● Забезпечити, щоби санкції за неправдиве декларування або умисне неподання декларацій про майно були не м’якіші за попередні;

● Забезпечити включення відновлених статей до переліку злочинів, пов’язаних із корупцією, а також позбавлення судів можливості звільняти обвинувачених від відповідальності за «дійове каяття»;

● Забезпечити можливість застосування покарання у вигляді позбавлення волі за найбільш небезпечну форму неправдивого декларування.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року набрав чинності закон, яким відновлено кримінальну відповідальність за умисне декларування недостовірних відомостей та умисне неподання декларації. Цим законом не передбачено позбавлення волі у випадку, якщо посадовець умисно не задекларував своє майно або ж взагалі умисно не подав декларацію.

Позиція НАЗК лишається незмінною: за умисне зазначення недостовірних відомостей на понад 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.

Источник: nazk.gov.ua

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