Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:16
Просмотров: 83

Посли країн G7 закликали забезпечити суворіше покарання за умисне декларування недостовірної інформації

Посли країн G7 закликали забезпечити суворіше покарання за умисне декларування недостовірної інформації

25 січня Посли країн «Великої сімки» (G7) оприлюднили дорожню карту судової та антикорупційної реформ. https://twitter.com/G7AmbReformUA/status/1353706978816778241

«Ми наголошуємо, що разом із необхідністю термінового впровадження дій щодо усунення шкоди, заподіяної КСУ (ред. – Конституційним Судом України) антикорупційним установам України, не менш важливим є забезпечення процесу виходу цих установ із кризи з наданням їм можливості ефективно виконувати свою місію. У зв’язку з цим, положення, спрямовані на відновлення відповідальності за неправдиве декларування або умисне неподання декларації про майно, які були прийняті Верховною Радою 4 грудня, не мають достатньо стримуючого ефекту, отже, не є ефективним інструментом запобігання корупції», — вказано в оприлюдненому документі.

Поміж рекомендацій для забезпечення дієвих механізмів, які стосуються роботи Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Посли G7 зокрема зазначають наступні:

● Забезпечити, щоби санкції за неправдиве декларування або умисне неподання декларацій про майно були не м’якіші за попередні;

● Забезпечити включення відновлених статей до переліку злочинів, пов’язаних із корупцією, а також позбавлення судів можливості звільняти обвинувачених від відповідальності за «дійове каяття»;

● Забезпечити можливість застосування покарання у вигляді позбавлення волі за найбільш небезпечну форму неправдивого декларування.

Нагадаємо, що 30 грудня 2020 року набрав чинності закон, яким відновлено кримінальну відповідальність за умисне декларування недостовірних відомостей та умисне неподання декларації. Цим законом не передбачено позбавлення волі у випадку, якщо посадовець умисно не задекларував своє майно або ж взагалі умисно не подав декларацію.

Позиція НАЗК лишається незмінною: за умисне зазначення недостовірних відомостей на понад 1 млн грн має передбачатися позбавлення волі.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Які декларації потрібно подавати у разі, якщо ви звільнилися з публічної служби?
26.01.2021 09:14    114
Рік роботи НАЗК: цифрова трансформація
23.01.2021 08:29    132
5 131 осіб було притягнуто до відповідальності за корупцію у 2020 році
22.01.2021 07:10    179
Як відкриті дані допомагають боротися з корупцією?
21.01.2021 07:51    142
Рік роботи НАЗК: Офіс розбудови доброчесності
20.01.2021 09:31    154
Які комбінації клавіш на клавіатурі корисно знати при роботі з Реєстром декларацій?
19.01.2021 08:18    198
Як отримати необхідні для заповнення декларації дані онлайн під час карантину?
15.01.2021 07:55    168
НАЗК - як подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані?
14.01.2021 07:23    171
Внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» сприятиме зменшенню зловживань із боку недоброчесних замовників — НАЗК
13.01.2021 07:45    136
У 2020 році НАЗК зупинило фінансування двох парламентських політичних партій. Заяви про «політичний тиск» із боку НАЗК є безпідставними
12.01.2021 08:33    178
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 