Посли ЄС погодили 11-й пакет санкцій проти Росії

Про це у Twitter повідомило Шведське головування у Раді ЄС,

"Пакет включає заходи, спрямовані на протидію обходу санкцій", – йдеться в повідомленні.

"За допомогою цього механізму планується обмежити продаж та передачу чутливих технологій і продуктів подвійного призначення іншим країнам, які допомагають росіянам обходити санкції. Відповідно, це має негативно вплинути на російський ВПК і їх здатність виробляти ракети", – наголосив керівник ОП Андрій Єрмак в телеграм.

"Це завдасть додаткового удару по військовій машині Путіна посиленням експортних обмежень, націлених на організації, що підтримують Кремль", – висловилась президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у твіттері.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17439

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