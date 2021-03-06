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Послы G7 призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и КСУ

Послы G7 призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и КСУ

Послы стран G7 призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд, пока не будут установлены новые правила отбора. Об этом они сообщили в официальном аккаунте в Twitter.

Послы 5 марта встретились с руководителями Верховного суда и Совета судей. Они подчеркнули стремление G7 помочь Украине с судебной реформой, которая обеспечит непредвзятое, независимое, профессиональное, подотчетное и справедливое правосудие.

Послы назвали обеспечение добропорядочности, этичности и квалифицированности кадров важнейшей частью судебной реформы.

"С этой целью послы призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд, до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора", – говорится в заявлении послов.

● 4 марта Совет судей по рекомендации МВД перенес место проведения XVIII съезда судей.

● Съезд судей состоится 9-11 марта, на нем планируется избрать членов ВСП, назначить судью КСУ и избрать Совет судей.

Источник: liga.net

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Темы: g7, суд, Украина

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