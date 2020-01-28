Посол Франции впервые посетил Харьков

Чрезвычайный и Полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен находится с первым визитом в Харькове. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Сегодня, 28 января, с ним встретился первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, который представил город. Как сообщил первый вице-мэр, Харьков занимает лидирующие позиции в стране по уровню комфорта жизни. В городе реализуется множество инфраструктурных проектов, это центр машиностроения, где развиты оборонная и космическая отрасли. Харьков - город культуры, где проводят различные фестивали и выставки, а также мегаполис с мощной IT-средой.

«Мы намерены продолжить культурное сотрудничество с Францией и побратимские отношения с городом Лилль, с которым нас связывает давняя дружба», - сказал во время встречи первый вице-мэр.

В свою очередь Этьен де Понсен отметил, что в следующем месяце во Франции пройдут местные выборы, и он обсудит с новым руководством города Лилль вопрос дальнейшего сотрудничества с Харьковом. Кроме того, как отметил посол, Франция и Харьков могли бы работать вместе в сферах образования и жилищно-коммунального хозяйства.

«Харьков – очень крупный и важный город, который не стоит на месте. Здесь активно работают Почетное консульство Франции и культурный центр «Альянс Франсез». Также мы обсудили с первым заместителем городского головы сферу городского развития. Французские предприятия заинтересованы в участии в городских проектах, в том числе в рамках концессии. Речь идет о водоснабжении, обращении с отходами, энергии», - сообщил после встречи Этьен де Понсен.

Игорь Терехов отметил, что городская власть рассмотрит предложения французской стороны в области инфраструктуры и коммунального хозяйства.

«Договорились, что когда мы получим конкретные предложения по разным инфраструктурным проектам для «Водоканала», «Тепловых сетей» и других предприятий – рассмотрим их и проведем встречи с компаниями. Разговор был конструктивным. Также мы обсудили культурное сотрудничество. Продолжим добрую традицию французских фестивалей в городе, а наши творческие коллективы будут ездить со своими выступлениями во Францию. Эта культурная программа рассчитана на долгие годы», - отметил Игорь Терехов.

В ходе своего визита в Харьков посол Франции Этьен де Понсен также посетит IT-компанию, которая основана французскими специалистами и работает в городе.

Агентство Телевидения Новости