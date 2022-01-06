Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 180

Посол рассказал о диалоге с новым правительством Германии по поставке оружия Украине и не только

Посол рассказал о диалоге с новым правительством Германии по поставке оружия Украине и не только

Посол Украины в Германии скептически относится к тому, что новое правительство Германии изменит позицию государства по поставке вооружения Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Что касается поставок из Германии, то от нового правительства нам не стоит ожидать чего-то нового. Та же Партия зеленых, которая входит в коалицию и во многих вопросах является нашим союзником, в этом отношении придерживается еще более консервативного подхода", - отметил Мельник.

Он допустил, что подходы, которые сейчас есть в Берлине по поставкам оружия Украине, могут стать еще более жесткими.

Мельник также отметил, что блокирование Ангелой Меркель предоставлением вооружения Украине через механизм НАТО стало "холодным душем" для многих.

"Такие действия вписываются в линию прошлого правительства: оно придерживалось ограничительной политики по экспорту немецкого вооружения и исключало направление оружия в регионы, где продолжаются вооруженные конфликты. Однако здесь речь идет о другом измерении: блокирование Германией поставок оружия Украине от других партнеров. Именно это возмутило общественное мнение", – отметил посол.

Источник: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Викрадаючий паролі вірус атакував комп’ютери українців
Сегодня 09:22    276
НАТО проведе зустріч з Україною напередодні переговорів з РФ
Сегодня 08:26    151
«Чистий мозок» — дайджест спростувань медичних міфів №16 від МОЗ
Сегодня 08:17    185
Без помощи Запада украинская армия не сможет остановить Россию – Bloomberg
Сегодня 07:50    178
Дефіцит загального фонду держбюджету за 2021 рік виявився меншим, ніж планувалось – Мінфін
Сегодня 07:07    150
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 5 січня 2021 року
Сегодня 06:32    126
У поліції розповіли деталі загибелі цілої родини на Одещині, подію попередньо кваліфікують як «нещасний випадок»
Сегодня 06:15    323
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    221
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:03    184
Без штрафов и добровольно: правила воинского учета для женщин могут изменить
05.01.2022 10:37    306
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 