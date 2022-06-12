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Посол США прокомментировала слова Байдена о Зеленском по поводу предупреждений о нападении россии

Посол США прокомментировала слова Байдена о Зеленском по поводу предупреждений о нападении россии

Президент США Джо Байден очень уважает президента Украины Владимира Зеленского и лидерство, продемонстрированное им во время этой войны. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя заявление президента США о том, что Зеленский проигнорировал предупреждение о нападении РФ, - пишет "Интерфакс-Украина".

"Это не заслуживает того, чтобы быть новостью. Россия пытается уничтожить украинскую нацию и ее культуру, Соединенные Штаты не останутся в стороне и не позволят этому произойти. Президент Зеленский и народ Украины вдохновили мир своей храбростью и стойкостью, показав миру, что Украина никогда не будет покорена россии. Президент Байден очень уважает президента Зеленского и лидерство, которое он продемонстрировал во время этой войны", - сказала Бринк.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты уже предоставили 5,3 млрд долларов помощи в сфере безопасности, в том числе 4,6 млрд долларов после того, как россия начала свое полномасштабное вторжение в феврале, чтобы дать Украине возможность защитить себя. Бринк заверила, что вместе с союзниками и партнерами США будут продолжать поддерживать Украину.

Источник: ostro.org

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