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Посольство США відреагувало на ситуацію з правосуддям в Україні

Посольство США відреагувало на ситуацію з правосуддям в Україні

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало 18 червня на ситуацію з правосуддям в Україні.

«В умовах демократії усі громадяни заслуговують на рівне на справедливе ставлення до себе відповідно до закону. Система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків», – заявили дипломати на сторінках посольства у соцмережах.

Посольство США відреагувало на ситуацію з правосуддям в Україні

 

Посольство США в Україні не вказало, яку конкретно справу або справи має на увазі.

Минулого тижня Православна церква України заявила про недопустимість політичної мотивації в діяльності правоохоронних органів і порушенні кримінальних справ, зокрема, проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Цього тижня Європейська народна партія (ЄНП) висловила стурбованість через політичні переслідування Порошенка.

Офіс генерального прокурора України і Державне бюро розслідувань заявляють, що Петрові Порошенку, нині народному депутатові і лідерові партії «Європейська солідарність», вручена підозра в одній із більш ніж двох десятків кримінальних проваджень, в яких на цей час він проходить, – перша підозра за тривалий час розслідування цих проваджень.

Адвокати Порошенка заперечують вручення підозри. Тим часом ОГП і ДБР уже погрожують Порошенкові можливим арештом.

Засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку було призначене на 18 червня.

Суд у справі про запобіжний захід Петру Порошенку зробив перерву до 1 липня

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: США, Украина

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