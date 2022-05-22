Постепенно становится понятно, чего хочет Запад от россии и путина.

«Мы хотим увидеть стратегическое поражение России. Мы хотим, чтобы россия ушла из Украины. Мы хотим, чтобы россия прекратила насилие, прекратила жестоко нападать на мирных жителей». Это слова Джулианы Смит, посла США в НАТО во время конференции Strategic Ark в Варшаве.

“путин должен проиграть в Украине, и мы должны увидеть восстановление ее суверенитета и территориальной целостности...Мы не стремимся к смене режима, но мы должны убедиться, что россия больше не способна будет совершать эти акты агрессии”. А это слова Лиз Трасс, министра иностранных дел Великобритании в комментарии для Corriere della Sera.

Цитаты по Politico (https://www.politico.eu/article/western-allies-nato-us-uk-eu-against-russia-want-to-see-defeat-moscow/?utm_source=Twitter&utm_medium=social)Собственно, путиноидам после этих двух заявлений можно расслабиться. Тот страшный англосаксонский мир, которого так боятся гавнорупоры кремля, оказался не таким уж и страшным. Всего-то надо уйти из Украины.

А наши мысли гораздо радикальнее и шире. И в том числе являются выражением того, о чем мечтают на Западе, но не решаются сказать вслух: смена рашистского режима (послушайте, например, Юрия Луценко (https://youtu.be/2KWhoH6lx0s)) и развал россии. Это стало бы логичным завершением войны. Но Запад, как и некоторые политики в Украине, не хочет победы. Он хочет мира. Я тоже хочу мира. Мы все хотим мира. Но есть разница в качестве “миров” – тот, что получен после поражения врага и тот, который достигнут потому что враг не смог тебя победить.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14932

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