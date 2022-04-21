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Посівна на Харківщині проводиться на вільних від ворога територіях - Синєгубов

Посівна на Харківщині проводиться на вільних від ворога територіях - Синєгубов

Посівна на Харківщині проводиться на вільних від ворога територіях. У планах - засіяти від 60% до 80% орних земель, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Не секрет, що є певні проблеми з добривами, пальним для аграріїв тощо. Вирішуємо це і на сьогодні ми створили всі умови для посівної кампанії», - сказав Синєгубов.

Аграрії працюють із військовими - визначають ті поля, де можна відносно безпечно проводити роботи. Адже росіяни розкидають міни за допомогою артилерії.

На сьогодні до сівби ярих культур приступили аграрії Богодухівського, Красноградського Лозівського та частково - Харківського і Чугуївського районів.

Ярими зерновими та зернобобовими культурами вже засіяно 15,4 тис. га, соняшником - 8,6 тис. га.

Источник: https://t.me/vekha/36473

Новости портала «Весь Харьков»

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