Потенциально склонные к насилию мужчины используют британскую схему для размещения украинских беженцев – чтобы связаться с уязвимыми женщинами, - BBC

Мужчины, которые ранее привлекались к ответственности за насилие, отправляют сообщения женщинам в группы Facebook, специально созданные для связи спонсоров и организаторов.

Некоторые беженцы также стали бездомными после разрыва отношений с принимающей стороной или из-за того, что жилье не было должным образом проверено.

В прошлом месяце агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность по поводу этой системы, подчеркнув «необходимость наличия адекватных гарантий и мер проверки против эксплуатации».

В странах ЕС размещение организуется в основном национальными властями и благотворительными организациями. Но есть и частные договоренности, проверить которые властям сложно из-за нехватки ресурсов.

Источник: https://t.me/u_now/47063

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