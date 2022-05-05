Потенциально склонные к насилию мужчины используют британскую схему для размещения украинских беженцев – чтобы связаться с уязвимыми женщинами, - BBC
Мужчины, которые ранее привлекались к ответственности за насилие, отправляют сообщения женщинам в группы Facebook, специально созданные для связи спонсоров и организаторов.
Некоторые беженцы также стали бездомными после разрыва отношений с принимающей стороной или из-за того, что жилье не было должным образом проверено.
В прошлом месяце агентство ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность по поводу этой системы, подчеркнув «необходимость наличия адекватных гарантий и мер проверки против эксплуатации».
В странах ЕС размещение организуется в основном национальными властями и благотворительными организациями. Но есть и частные договоренности, проверить которые властям сложно из-за нехватки ресурсов.
Источник: https://t.me/u_now/47063