Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:35
Просмотров: 26

Потери всей экономики Украины из-за войны могут достигать $600 млрд

Потери всей экономики Украины из-за войны могут достигать $600 млрд

На данный момент инфраструктура в Украине пострадала на $88 млрд, – об этом сообщил экс-министр экономики, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По данным KSE, по состоянию на конец апреля, потери следующие:

● дороги - $29 млрд

● жилые дома – $28 млрд

● активы предприятий - $10 млрд

● аэропорты – $7 млрд

● железная дорога – $3,5 млрд

● больницы – $1,8 млрд

● мосты – $1,6 млрд

● школы и университеты – $1,1 млрд

Источник: https://t.me/truexanewsua/44258

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьков станет городом-партнером Люблина
Сегодня 10:21    62
Свежий отчет британской разведки о ситуации в Украине
Сегодня 10:09    91
Выживший матрос потопленного крейсера «Москва» подтвердил большие потери
Сегодня 09:57    119
Керівництво ОПЗ, яке виплатило собі 7 мільйонів премії, звільнили
Сегодня 09:45    106
Генштаб ЗСУ: російські військові викрали понад 60 тонн пшениці з окупованого ними міста
Сегодня 09:34    83
ОБСЕ сообщила о закрытие мониторинговой миссии в Украине
Сегодня 09:22    98
Обыски и выезд под обстрелами: как живет оккупированный Великий Бурлук
Сегодня 09:11    118
Український бізнес на окупованих територіях примушують працювати за російськими правилами
Сегодня 09:01    103
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 29 квітня 2022 року
Сегодня 08:57    130
В оккупированном Донецке загорелась нефтебаза
Сегодня 08:52    128
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 