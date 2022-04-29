Потери всей экономики Украины из-за войны могут достигать $600 млрд

На данный момент инфраструктура в Украине пострадала на $88 млрд, – об этом сообщил экс-министр экономики, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По данным KSE, по состоянию на конец апреля, потери следующие:

● дороги - $29 млрд

● жилые дома – $28 млрд

● активы предприятий - $10 млрд

● аэропорты – $7 млрд

● железная дорога – $3,5 млрд

● больницы – $1,8 млрд

● мосты – $1,6 млрд

● школы и университеты – $1,1 млрд

Источник: https://t.me/truexanewsua/44258

Новости портала «Весь Харьков»