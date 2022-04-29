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Потери всей экономики Украины из-за войны могут достигать $600 млрд
На данный момент инфраструктура в Украине пострадала на $88 млрд, – об этом сообщил экс-министр экономики, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.
По данным KSE, по состоянию на конец апреля, потери следующие:
● дороги - $29 млрд
● жилые дома – $28 млрд
● активы предприятий - $10 млрд
● аэропорты – $7 млрд
● железная дорога – $3,5 млрд
● больницы – $1,8 млрд
● мосты – $1,6 млрд
● школы и университеты – $1,1 млрд
Источник: https://t.me/truexanewsua/44258