Потік іноземців, які їдуть в Україну зріс на 26%

Державна прикордонна служба України підсумовує обсяги пропускних операцій за 2021 рік.

Сьогодні виокремлюємо цифри, які відображають ТОП 10 країн, громадяни яких відвідували нашу країну упродовж минулого року.

Впевнене лідерство тримають громадяни Республіки Молдова – понад 1,05 млн осіб приїздили в Україну у 2021-ому. Друге та третє місця розділили між собою громадяни РФ та Польщі – 518 та 310 тис осіб відповідно.

Якщо більшість країн демонстрували істотний приріст за кількістю громадян, котрі приїздили в Україну, то потік громадян Республіки Білорусь за минулий рік знизився на 41% з показником 272 тис оіб ця країна посіла четверту сходинку рейтингу.

Замикають п’ятірку громадяни Румунії – 2021-го до нас приїздили 264 тисячі осіб з цієї країни, що загалом на 15% більше ніж за 12 місяців 2020-го.

Далі у нашому рейтингу – Туреччина, Угорщина та Німеччина, при чому шоста та восьма позиції теж демонструють зростання потоку – в 1,7 та 2,1 раза відповідно.

На дев’яту та десяту позиції вийшли Ізраїль та США – 133 та 103 тисячі громадян відповідно.

Досить цікавим виглядає той факт, що впродовж минулого року кількість громадян Саудівської Аравії, які приїздили в Україну здебільшого з метою туризму, зросла у 103 рази і це абсолютний рекорд приросту. А загалом кількість іноземців, які побували в Україні минулого року зросла на 26% та склала 4,27 млн осіб.

Источник: dpsu.gov.ua

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