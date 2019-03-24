Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:07
Просмотров: 66

Поточна ситуація на ринку дає можливість не підвищувати ціну на газ – Президент

Поточна ситуація на ринку дає можливість не підвищувати ціну на газ – Президент

Президент Петро Порошенко прогнозує можливість не підвищувати ціну на газ, у зв’язку із зміною оптової ціни на газових ринках. «Поточна ситуація на ринку дає можливість стверджувати, зараз з’явилася ця аргументація, що буде можливість в травні ціни на газ не підвищувати», - сказав Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».

Глава держави зауважив, що послуговується відповідною інформацією, оприлюдненою НАК «Нафтогаз» і Урядом.

«На сьогоднішній день змінилися оптова ціна на газових ринках. Було відповідне повідомлення і українського Уряду, це зробив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, і повідомлення НАК «Нафтогаз», що ситуація дозволяє не підвищувати тарифи. І я буду твердо стояти на позиції, що сьогоднішня цінова ситуація, прибутковість НАК «Нафтогаз» і підвищення ефективності – бо ми менше почали споживати газу…», - сказав Петро Порошенко.

Він нагадав, що за умовами контракту від 2009 року, Україна була зобов’язана платити за 42 млрд куб. метрів незалежно від того, чи споживала вона такий об’єм чи ні. Президент зауважив, що у 2017 році Україна спожила газу лише 14 млрд куб. метрів, а у 2018 році – 10,5 млрд куб. метрів.

«Якщо наша програма збільшення енергоефективності, наша програма енергозбереження, наша програма збільшення вітчизняного видобутку буде продовжена – починаючи з 2023 року Україна буде енергетично незалежною. Ми перестанемо купляти імпортний газ», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко наголосив, що це буде крок до реального ринкового зменшення купівельної ціни на газ. Президент відзначив: «Поточна ситуація на ринку дає можливість не підвищувати ціну (на газ – ред.)».

Водночас Глава держави особливо підкреслив, що не є популістом і відповідає за реальні конкретні справи, а не за пусті обіцянки. «У нас є країн в світі, які знизили ціни на газ в чотири і в шість разів. І на пальне також. Назва цієї країни – Венесуела. Зробив це президент Чавес, зараз продовжив його праву президент Мадуро. Це призвело до тотального зубожіння людей. Людям немає що їсти. Зупинилися всі підприємства. Сьогодні, фактично, це є класичний приклад результату популізмі і пустих обіцянок, які роблять політики», - зазначив він.

Глава держави зауважив, що на сьогоднішній день прозорість газового ринку, яка була запроваджена саме з 2014 року, плюс система субсидій надали можливість, людям, які мають обмежені доходи, сплачувати за спожитий газ. При цьому Президент підкреслив, що з бюджету не повинні дотуватись всі, а допомога має йти контрено тим, хто її потребує. «Це даватиме можливість набагато більше допомогти тим незахищеним верствам населення, які сьогодні цього потребують», - наголосив він

Источник: president.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Програма Ради Європи "Дні європейської спадщини" оголошує конкурс проектів "European Heritage Stories" на отримання фінансової допомоги
23.03.2019 11:17    84
Україна збільшить постачання харчових продуктів до Канади
23.03.2019 11:05    114
Перші аукціони ДП "Медичні закупівлі України": оцінка результатів
23.03.2019 10:39    100
Де та як отримати гроши на поховання
23.03.2019 10:14    435
Запобігання спробам втручання в роботу ЦВК та провокаціям – Президент акцентував увагу СБУ на забезпеченні виборчого процесу
23.03.2019 09:27    88
Україна завершила будівництво дунайської переправи
23.03.2019 08:51    159
Близько 25 мільйонів громадян вже обрали нову модель співпраці з лікарями і їхня робота оплачується за новою системою – Президент
23.03.2019 07:43    98
Найбільша кількість мільйонерів обліковується у Києві
23.03.2019 07:32    74
З відхиленням менше метра: високоточні авіабомби MAM-L для ударних дронів BAYRAKTAR TB2
23.03.2019 07:11    122
Майстер-клас зі спокою від Уляни Супрун (ВИДЕО)
23.03.2019 07:00    191
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 