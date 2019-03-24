Поточна ситуація на ринку дає можливість не підвищувати ціну на газ – Президент

Президент Петро Порошенко прогнозує можливість не підвищувати ціну на газ, у зв’язку із зміною оптової ціни на газових ринках. «Поточна ситуація на ринку дає можливість стверджувати, зараз з’явилася ця аргументація, що буде можливість в травні ціни на газ не підвищувати», - сказав Петро Порошенко в ефірі телеканалу «Україна».

Глава держави зауважив, що послуговується відповідною інформацією, оприлюдненою НАК «Нафтогаз» і Урядом.

«На сьогоднішній день змінилися оптова ціна на газових ринках. Було відповідне повідомлення і українського Уряду, це зробив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, і повідомлення НАК «Нафтогаз», що ситуація дозволяє не підвищувати тарифи. І я буду твердо стояти на позиції, що сьогоднішня цінова ситуація, прибутковість НАК «Нафтогаз» і підвищення ефективності – бо ми менше почали споживати газу…», - сказав Петро Порошенко.

Він нагадав, що за умовами контракту від 2009 року, Україна була зобов’язана платити за 42 млрд куб. метрів незалежно від того, чи споживала вона такий об’єм чи ні. Президент зауважив, що у 2017 році Україна спожила газу лише 14 млрд куб. метрів, а у 2018 році – 10,5 млрд куб. метрів.

«Якщо наша програма збільшення енергоефективності, наша програма енергозбереження, наша програма збільшення вітчизняного видобутку буде продовжена – починаючи з 2023 року Україна буде енергетично незалежною. Ми перестанемо купляти імпортний газ», - підкреслив Глава держави.

Петро Порошенко наголосив, що це буде крок до реального ринкового зменшення купівельної ціни на газ. Президент відзначив: «Поточна ситуація на ринку дає можливість не підвищувати ціну (на газ – ред.)».

Водночас Глава держави особливо підкреслив, що не є популістом і відповідає за реальні конкретні справи, а не за пусті обіцянки. «У нас є країн в світі, які знизили ціни на газ в чотири і в шість разів. І на пальне також. Назва цієї країни – Венесуела. Зробив це президент Чавес, зараз продовжив його праву президент Мадуро. Це призвело до тотального зубожіння людей. Людям немає що їсти. Зупинилися всі підприємства. Сьогодні, фактично, це є класичний приклад результату популізмі і пустих обіцянок, які роблять політики», - зазначив він.

Глава держави зауважив, що на сьогоднішній день прозорість газового ринку, яка була запроваджена саме з 2014 року, плюс система субсидій надали можливість, людям, які мають обмежені доходи, сплачувати за спожитий газ. При цьому Президент підкреслив, що з бюджету не повинні дотуватись всі, а допомога має йти контрено тим, хто її потребує. «Це даватиме можливість набагато більше допомогти тим незахищеним верствам населення, які сьогодні цього потребують», - наголосив він

Источник: president.gov.ua

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