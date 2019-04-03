"Потрібно міняти Гімн, щоб Україна розквітла!" - на сайті президента більше сотні таких петицій

Одні просять замінити деякі слова в тексті, інші пропонують нові тексти. На сайті президента за кілька років зареєстровано більше сотні петицій про зміну Гімну України. Проте досі жодна не набрала 25 000 голосів.

Зміст петиції про зміну Гімну України проаналізувала журналістка "20 хвилин".

Петиції про часткову зміну змісту Гімну України, заміну слів та абсолютно нові тексти на сайт президента подавали з 2015-ого року. Віталі Відаль в серпні 2015-ого пропонував свою версію зміненого тексту: "Не вмирає України і слава, і воля! Славно, браття молодії, береже нас доля! Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці, бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці. Приспів: Душу й тіло ми положим за нашу свободу, І покажем, що ми, браття, козацького роду.". Петиція набрала лиш 728 голосів.

Змінити текст Гімну з майбутнього час на теперішній у вересні 2018-ого пропонував Богдан Шипка. За його версією, має бути: "вже воскресла України", "вже нам...усміхнулась доля", "згинули вже вороженьки", "вже пануємо", "душу й тіло вже поклали за нашу". Його підтримало лиш 23 людини.

Петицію "Про зміну тексту Державного гімну "Ще не вмерла Україна" на текст "Молитви за Україну" або "Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни"" подав Яким Якимович в липні 2017-ого. - Україна вже ніколи не загине, ми українці назавжди будемо панувати у своїй сторонці. Вороги, котрі є, із часом (незабаром) нас покинуть і загибелі їхньої вже не доведеться чекати та оспівувати в Основній пісні нашої держави (тим паче, що за ворогів слід молитися, а не бажати їм смерті), - йдеться у петиції.

Олексію Коліснику у листопаді 2017-ого "Хотілося б, щоб Гімн нашої країни був більш емоційнішим та об'єднував всіх людей,не залежно від національності, які живуть на її території". Він пропонував зробити пісню Тараса Петриненка "Україна" державним Гімном. Петиція не набрала потрібної кількості.

У березні 2018-ого Василь Гаценко з Жовтих вод пропонував свою версію, але її теж не підтримали: Розквітай, міцній, і слався, вільна Україно, У родині Європейській - серед рівних рівна. Від Донця і до Говерли колоситься воля. Живемо ми з Богом в серці,- нам всміхнеться доля. Ми боролися віками за свою свободу. Вибороли, бо ми, браття, - козацького роду. Бог нам дав талант і розум, руки працьовиті. Тому, хто приходить з миром - ми завжди відкриті. Друзі знають нашу щирість, ворог - нашу силу. І йому не панувати на Дніпрових схилах. Ми не зрадимо свободу, вірні ідеалам. Молоді життя герої за них віддавали. І Дніпро за нас радіє, і старі Карпати - Ми омріяну країну стали будувати. Переповнює нас гордість світла,не поборна, За успішну Укрїну - цілістну, Соборну. Поле жовте сонцем грає, неба спокій синій. Народились ми для щастя. Слава Україні.".

Змінити перші рядки гімну України на такі: "Все найкраще в Україні, і земля, і воля. Всім нам, браття українці, усміхнеться доля" просив Олександр Левченко в липні 2018-ого. Ще просили змінити слова і музику гімну України на більш потужний і позитивний. автор петиції Євгеній Царинний.

В грудні 2018-ого він пропонував зробити конкурс на кращий Гімн та написати музику, бо старий не годиться. "Знайомтеся: принципово новий гімн "Корона Світу -- то є Україна". Ця пісня відкриє нашу країну всьому світові. І мільярди людей будуть питати одне одного: а що це за Країна? І як вона живе? А ми відповімо: наша Україна - це "Корона Світу", - таку петицію зареєстрував Олег Пєнкін в грудні 2018-ого.

Замінити Гімн України на більш позитивний, а саме на пісню "Україна" Тараса Петриненка просив Михайло Дзюбінський теж в грудні 2018-ого. Тоді ж нову версію запропонував Михайло Чопик: "Живи - розквітай Україно Велика - єдина. Під Прапором синього неба й пшеничних ланів. Бо ти возєднала велику Родину. В могутню державу народів-братів. Слава! Всевишньому Господу-Слава! Слава народам во віки-віків. Живи - розквітай європейска духовна державо. На схилах Карпат і просторах Південних степів. Нехай шлях, зігріває нам сонце привітне. І Бог дасть нам поміч в земному життю. Щоб дух наш безсмертний боровся за волю, За щастя і долю у нашім краю. Слава! Всевишньому Господу - Слава! Слава-народу во віки-віків! Живи-розквітай Україно могутня державо. Під Прапором синього неба й пшеничних ланів!"

Змінити державний Гімн України на пісню, молитву за Україну "Боже великий, єдиний" пропонував Юрій Буратчук в січні 2019-ого. "Є у нашого народу,і слава, і воля, Вже нам браття Українці усміхнулась доля. Розквітає Україна наша люба ненька. В Європейськім рівноправ`ї заживе рідненька. Душу й тіло віддаємо за нашу свободу, І нікому не здолати козацького роду.": такий текст пропонує Богдан Філяк.

Зареєстрував петицію в березні 2019-ого. В квітні 2019-ого Юрій Калашніков пропонує такі зміни: слова "Ще не вмерла України" замінити на "Завжди буде Україна". І включити, через Верховну Раду, на найближчому всеукраїнському референдумі - одним із питань.

Катерина Лук'яненко написала власний Гімн. І пропонує його на музику М. Вербицького: "Вільна наша Україно, рідна і могутня. З чистим серцем нескоримі ми йдемо в майбутнє. Ми за правду, за свободу, і за мир у світі, Ми Покрови вічним сяйвом, захистом зігріті. Козаків велична пам’ять і князівства слава. Народила нашу сильну, вольову державу."

За кілька останніх ще триває збір підписів. Щоб президент розглянув петицію, вона має набрати 25 000 голосів.



Источник: te.20minut.ua

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