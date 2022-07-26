Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:39
Просмотров: 115

Повідомлення ГУР: Мешканцям міста Енергодар та прилеглих територій

Повідомлення ГУР: Мешканцям міста Енергодар та прилеглих територій

Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам:

— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),

— осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

ОСОБЛИВУ УВАГУ ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ НА:

— працівників “Росатому”, інших присланих з РФ службовців та фахівців. Повідомляйте їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки транспортних засобів, якими вони пересуваються, та маршрути пересування.

Разом виженемо окупантів з рідної землі!

Слава Україні!

Контактний номер:

Signal, WhatsApp: +380963101126

Джерело: https://gur.gov.ua/content/povidomlennia-hur-meshkantsiam-mista-enerhodar-ta-prylehlykh-terytorii.html

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Від росії відвертаються навіть союзники, посилюючи її ізоляцію
Сегодня 09:07    31
Український досвід у протистоянні російській кіберагресії став актуальним у всьому світі
Сегодня 08:55    44
Сили спецоперацій ЗСУ отримали нового командувача
Сегодня 08:55    42
СБУ затримала ще одного агента спецслужб рф у Києві: збирав дані про військових і тероборону
Сегодня 08:44    59
СБУ ідентифікувала всіх колаборантів і зрадників, які вступили до окупаційного «мвд рф» на Херсонщині (ВІДЕО)
Сегодня 08:24    68
Українці захопили 1366 одиниць техніки (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:05    86
За гроші з продажу картини Марії Примаченко придбали 125 автомобілів для ЗСУ
Сегодня 07:56    93
Хто буде відповідати за безпеку закладів освіти в Україні
Сегодня 07:47    103
Російські загарбники нищать українські книжки на тимчасово окупованих територіях Харківщини
Сегодня 07:36    105
Армія знищенної техніки росії в топі (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:30    103
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 