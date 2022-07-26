Повідомлення ГУР: Мешканцям міста Енергодар та прилеглих територій
Шановні мешканці міста Енергодар та прилеглих територій! Терміново просимо повідомити нам:
— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),
— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,
— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),
— осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.
ОСОБЛИВУ УВАГУ ПРОСИМО ЗВЕРНУТИ НА:
— працівників “Росатому”, інших присланих з РФ службовців та фахівців. Повідомляйте їхні посади, ПІБ, адреси місць роботи та проживання, а також номери та марки транспортних засобів, якими вони пересуваються, та маршрути пересування.
Разом виженемо окупантів з рідної землі!
Слава Україні!
Контактний номер:
Signal, WhatsApp: +380963101126
Джерело: https://gur.gov.ua/content/povidomlennia-hur-meshkantsiam-mista-enerhodar-ta-prylehlykh-terytorii.html