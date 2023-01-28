Повернення в Україну без документів: як депортованим українцям оформити посвідчення особи
Українці, яких було незаконно депортовано до рф, тепер зможуть отримувати посвідчення особи на повернення в Україну напряму від Державної міграційної служби.
Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.
З початком повномасштабного вторгнення росіяни вчиняють численні воєнні злочини проти цивільного населення України. Депортація є одним з таких злочинів окупантів, коли сотні тисяч цивільних українців вимушено опиняються на ворожій території, часто без документів.
Одна з проблем, з якою стикаються депортовані в росію українці, полягає у відсутності в них документів, з якими вони можуть повернутися на Батьківщину.
У листопаді Кабмін запровадив експериментальний проєкт для оформлення посвідчення на повернення в Україну депортованих людей.
Роз’яснення, як працює експериментальна постанова та як депортовані українці зможуть повернутися додому, – за посиланням. https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya.pdf
Джерело: donpatriot.news