Повернення в Україну без документів: як депортованим українцям оформити посвідчення особи

Українці, яких було незаконно депортовано до рф, тепер зможуть отримувати посвідчення особи на повернення в Україну напряму від Державної міграційної служби.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

З початком повномасштабного вторгнення росіяни вчиняють численні воєнні злочини проти цивільного населення України. Депортація є одним з таких злочинів окупантів, коли сотні тисяч цивільних українців вимушено опиняються на ворожій території, часто без документів.

Одна з проблем, з якою стикаються депортовані в росію українці, полягає у відсутності в них документів, з якими вони можуть повернутися на Батьківщину.

У листопаді Кабмін запровадив експериментальний проєкт для оформлення посвідчення на повернення в Україну депортованих людей.

Роз’яснення, як працює експериментальна постанова та як депортовані українці зможуть повернутися додому, – за посиланням. https://www.minre.gov.ua/sites/default/files/rozyasnennya.pdf

Джерело: donpatriot.news

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