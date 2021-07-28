Повернення ветеранів до мирного життя є пріоритетом у керівництва держави

Ветерани мають потужно і предметно долучатися до ухвалення рішень у громадах, бути активним ядром органів місцевої влади, бути лідерами у протидії корупції та байдужості чиновників

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна закликала учасників чергового засідання Громадської ради при Міністерстві у справах ветеранів України долучитися до формування кадрової політики у регіонах.

На думку Міністра, попри те, що питання соціального захисту та активного повернення ветеранів до мирного життя є пріоритетними у керівництва держави та центральних органів виконавчої влади, на рівні місцевої бюрократії визначальними на практиці залишаються старі стереотипи “соцзабезів”.

“Ветерани мають потужно і предметно долучатися до ухвалення рішень у громадах, бути активним ядром органів місцевої влади, бути лідерами у протидії корупції та байдужості чиновників”, – підкреслила очільниця Мінветеранів.

На засіданні Громадської ради також обговорювалися питання житла та медичних програм для захисників України, забезпечення безоплатного проїзду ветеранів та інших категорій громадян шляхом впровадження автоматизованих систем обліку в громадському транспорті.

Источник: gur.gov.ua

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