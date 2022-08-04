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«Повернись живим» і Baykar підписали меморандум про партнерство
Благодійний фонд і компанія-виробник «Байрактарів» планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.
Як інституція ми усвідомлюємо, що російсько-українська війна, на жаль, не закінчиться завтра, й тому націлені на послідовну «роботу в довгу», — зазначив директор фонду Тарас Чмут.
Нагадаємо, нещодавно фонд «Повернись живим» придбав і передав ЗСУ комплекс Bayraktar TB2.
Джерело: https://t.me/spravdi/14695