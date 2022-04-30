​”Повертаємо додому 14 наших людей”, – Верещук про черговий обмін полоненими

Одна з українських військових – на п’ятому місяці вагітності.

У суботу, 30 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Україна повертає додому 14 своїх громадян. Одна із військових, про обмін якої вдалося домовитися, перебуває на п’ятому місяці вагітності.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

“Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п’ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!”, – написала урядовиця у телеграм-каналі.

Агентство Телевидения Новости