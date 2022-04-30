Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:21
Просмотров: 201

​”Повертаємо додому 14 наших людей”, – Верещук про черговий обмін полоненими

​”Повертаємо додому 14 наших людей”, – Верещук про черговий обмін полоненими

Одна з українських військових – на п’ятому місяці вагітності.

У суботу, 30 квітня, відбувся черговий обмін полоненими. Україна повертає додому 14 своїх громадян. Одна із військових, про обмін якої вдалося домовитися, перебуває на п’ятому місяці вагітності.

Про це повідомила віцепрем’єрка – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. 

“Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п’ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!”, – написала урядовиця у телеграм-каналі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 