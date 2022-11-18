Повне чи часткове знеструмлення країни – фейк, праюють графіки. Укренерго

Упродовж доби 18 листопада по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Не виключається додаткове введення аварійних відключень.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

“Через різке похолодання щодня збільшується споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ускладнює й без того непросту ситуацію в енергосистемі”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго зазначають, що енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

При цому в Укренерго застерегають:

У сумнівних телеграм-каналах використовується логотип компанії “Укренерго” для поширення фейкової інформації, зокрема щодо повного чи часткового знеструмлення країни.

Ця інформація не відповідає дійсності!Укренерго не робило жодних таких заяв.

Це один з можливих “вкидів” для того, щоб посіяти паніку серед українського населення, використовуючи при цьому логотип “Укренерго” для вашої довіри.

Перевіряйте інформацію, яку ви бачите в телеграм-каналах та інших групах соцмереж, на офіційних комунікаційних площадках “Укренерго”:

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