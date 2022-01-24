Поводов для беспокойства нет. В мэрии прошло совещание, посвященное угрозе вторжения РФ

Вопросы безопасности на фоне слухов о возможной оккупации Харькова Россией обсудили сегодня и на рабочем совещании, которое провел мэр Игорь Терехов. По его словам, никаких причин для беспокойства, а тем более паники среди населения, пока нет. Все компании, в том числе стратегические, работают в штатном режиме.

А город, между тем, продолжает решать неотложные проблемы — это и рост уровня заболеваемости ковидом, и финансовое обеспечение системы здравоохранения, и расчистка улиц от снега.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Самое главное – сохранять спокойствие. Сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы была дестабилизация ситуации. Любые попытки по дестабилизации ситуации в Харькове будут жестко пресекаться. Мы уже почти 8 лет работаем в таких же условиях и ничего нового сегодня не происходит для Харькова. Город Харьков работает в штатном режиме

Еще одно подтверждение, что ситуация контролируемая, это то, что ни один из инвесторов, в том числе международных, не остановил сотрудничество с городом, добавляет Терехов. Поэтому идет активная работа над глобальными проектами — на завершающей стадии проведения тендеров по строительству двух станций метро, ​​скоро начнется сборка турецких «Карсанов». Весной в городе должна стартовать реализация еще нескольких важных проектов.

Игорь Терехов, Харьковский городской голова

Харьков будет строиться, развиваться, организовываться новые рабочие места. Мы развиваем активно публичный транспорт. Строим развязки, начинаем строительство 2 станций метрополитена — Одесская, Державинская, строительство Ледовой арены, продолжаем строительство океанариума

Впрочем, в качестве превентивных мероприятий Игорь Терехов поручил профильным структурам отработать действия в случае чрезвычайных ситуаций по своим сферам деятельности совместно с подразделениями территориальной обороны и ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

И пообещал оказать всю необходимую помощь подразделениям территориальной обороны.

Агентство Телевидения Новости