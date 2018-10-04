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Поводов для срыва отопительного сезона в Харьковской области нет — ХОГА

Поводов для срыва отопительного сезона в Харьковской области нет — ХОГАГотовность к отопительному сезону обсуждали сегодня во время селекторного совещания Кабинета министров, сообщает пресс-служба Харьковской обладминистрации.

По данным первого замглавы ХОГА Марка Беккера, из 14 582 домов жилого фонда региона к зиме готовы 99,6%. Также подготовлены 100% котельных и центральных тепловых пунктов, 97% тепловых сетей. В водопроводно-канализационном хозяйстве уровень готовности — 100%.

В социальной сфере — также стопроцентный уровень. Подготовлены 771 школа, 725 детсадов, 1036 медучреждений.

 «Считаю, что на Харьковщине готовы к началу отопительного сезона. Мы не видим поводов к срыву сезона», — заявил Беккер.

Как сообщил вице-премьер-министр Геннадий Зубко, НАК «Нафтогаз Украины» поручено до 15 октября заключить договоры на поставку газа с производителями тепла, которые предоставляют населению услуги по отоплению и горячему водоснабжению. «Нафтогазу» вместе с операторами также поручили обеспечить им бесперебойную поставку газа в отопительный период.

«Главы ОГА должны взять под личный контроль запуск отопительного сезона на местах. В случае саботажа они имеют полное право обратиться в органы прокуратуры», — предупредил Зубко.

В конце сентября директор Департамента ЖКХ и развития инфраструктуры Харьковской обладминистрации Сергей Магдисюк говорил, что отопление включат, когда среднесуточная температура три дня будет ниже восьми градусов.

По его словам, в Харькове планируют подготовить теплосети к зиме до 15 октября. Сейчас ремонтируют сети, на которых прошлой зимой были серьёзные аварии.

В Харьковском горсовете заявляли, что планируют начать отопительный сезон в октябре. Традиционно в первую очередь начнут отапливать школы, детсады и больницы города, затем — жилые дома.

Предыдущий отопительный сезон на объектах соцсферы в Харькове стартовал 9 октября 2017 года, в жилых домах — 15 октября. Сезон запомнился крупными порывами сетей в феврале, когда ударили морозы, и незапланированными каникулами в учебных заведениях из-за ограничения потребления газа в целях экономии. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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