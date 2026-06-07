У Вірменії розпочалися парламентські вибори. Громадяни обирають між ЄС і рф.

▪️Правляча партія Пашиняна, який різко посилив прозахідний курс, може отримати до 32% голосів.

▪️Сумарний результат чотирьох опозиційних структур може становити 46,6% голосів. Опозиція критикує Пашиняна за втрату Нагірного Карабаху, звинувачує владу в тиску на політичних опонентів і хоче зберегти зв'язки з рф.

Пашинян відправив електоральний десант Кремля на військові збори

У соцмережах активно обговорюють шедевральний хід Пашиняна, який перетворив російську гібридну передвиборчу загрозу на комедійний сюжет.

Спроба Москви втрутитися у завтрашні парламентські вибори у Вірменії повернулася масовою панікою "імпортованих" проросійських виборців.

План Кремля був простий: оскільки вірменське законодавство забороняє голосувати за кордоном, з раші літаками вирішили екстрено доставити "виборчий десант" - до 100 тисяч вірменських громадян, які живуть в росії і мали проголосувати проти уряду Пашиняна в обмін на російські гроші.

Але Єреван зустрів гостей не хлібом-сіллю, а з Військовою поліцією і розгорнутими мобільними пунктами прямо в аеропорту "Звартноц".

Усім прибулим чоловікам призовного віку і резервістам почали масово вручати повістки на 25-денні військові збори прямо в аеропорту.

Уряд у Вірменії раптово зрозумів, що Батьківщині якраз потрібні люди в армії. Після місяця в казармі на високогірному полігоні всі "електоральні заробітчани" зможуть спокійно повернутися до своєї Калуги чи Сочі.

Цей хід частково спрацював. Перспектива провести червень у військовому таборі швиденько збила хвилю патріотизму - росіяни масово скасовують авіаквитки. Щоб закріпити успіх, вірменська влада вирішила над дільницями запустити дрони для фіксації каруселей і хабарів.

Останні тижні путін влаштувує справдні дипломатичні істерики з погрозами і звичним економічним шантажем. Росія відкликала посла, пригрозила підняти ціни на газ і несподівано знайшла паразитів у вірменській полуниці, квітах і навіть у коньяку.

Але Пашинян ці випади просто ігнорує.

ЄС допоміг на випередження - виділив Вірменії 50 млн євро допомоги, а заблокований експорт переспрямував до Європи і України.

У підсумку путін залишився воювати з вірменськими полуницями, а Пашинян просуває 25-денну сувору армійську дисципліну і копання окопів серед новоприбулих виборців.

Чим все закінчиться - побачимо вже незабаром.

Джерело: https://www.facebook.com/eptpk

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