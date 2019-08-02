Повітряні сили продовжують опанування турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2 (ФОТО)

29 липня цього року на базі повітряного командування «Південь» в Одесі, було підбито підсумки діяльності ПС ЗСУ за перше півріччя поточного року.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Defense Express.

Як повідомив командувач ПС ЗСУ генерал-полковник Сергій Дроздов, Повітряні сили продовжують інтенсивні роботи по відновленню різних видів техніки, яка стоїть в них на озброєнні. Це стосується сил РТВ, зенітно-ракетних та авіаційних підрозділів.

Повітряні Сили отримують достатньо велику кількість відновлених, відремонтованих та модернізованих зразків озброєнь. Значна кількість яких раніше перебувала на зберіганні.

Крім того, активно нарощується підготовка авіаційних кадрів. Це стосується як більш інтенсивних тренувань на техніці, що вже знайома військовослужбовцям, так і навчань на зовсім нових типах.

Зокрема військовослужбовці Повітряних Сил ЗСУ опановують турецькі оперативно-тактичні безпілотні літальні апарати виробництва компанії Baykar Makina – Bayraktar TB2. Кадри подібних тренувань були показані прес-службою ПС ЗСУ під час промови командувача.

«Зараз ми переходимо на новітні теоретичні засади застосування новітніх авіаційних комплексів. Це разом з новітніми літаками та безпілотними ударними апаратами. І ми працюємо над тим, щоб зробити повну систему управління. Щоб у загальному комплексі, над нашою територією ми мали повний контроль та повне управління», – наголосив генерал-полковник Сергій Дроздов.

Нагадаємо, що у 2018 році Україна закупила 6 БПЛА Bayraktar TB2 у Туреччини. Три з них були продемонстровані під час передачі військової техніки у березні ц.р. Анонсувалося, що надалі буде налагоджено спільне з Туреччиною виробництво цих БПЛА на території України в місті Запоріжжя.

ТТХ Bayraktar TB2

• Довжина: 6,5 м

• Розмах крила: 12 м

• Максимальна злітна маса: 650 кг

• Вантажопідйомність: 55 кг

• Максимальна швидкість: 222 км/год

• Крейсерська швидкість: 130 км/год

• Радіус дії: 150 км

• Стеля: 8200 м

• Автономність: 24 год

Варто додати, що турецький безпілотник здатен не лише ефективно вести розвідувальні дії, а й завдавати удари керованим високоточним озброєнням.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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