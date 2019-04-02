Повышение тарифов на холодную воду: в Харькове прошли открытые слушания

КП «Харьковводоканал» провели открытые слушания по повышению тарифов на холодную воду и канализацию.

О планах коммунального предприятия повысить тарифы стало известно в конце марта.

На «Харьковводоканале» настаивают на повышении стоимости холодной воды на 11%, а стоимости услуг по водоотведению — на 14%.

По словам замначальника отдела НКРЄКУ в Харьковской области Татьяны Мирошниченко, в числе причин подорожания коммунальщики называют изменение стоимости электроэнергии, затраты на оплату налогов и сборов, повышение заработной платы для сотрудников и средства на возмещение кредитов.

Протокол заседания отправят в Национальную комиссию по регулированию стоимости коммунальных услуг в Киеве, где его рассмотрят в течение 10 дней.

Агентство Телевидения Новости