Повышение зарплат учителям вызовет рост инфляции - Всемирный банк

Существенное повышение зарплат педагогам, которое накануне выборов анонсировали глава правительства Владимир Гройсман и министр образования Лилия Гриневич, приведет к росту инфляции и усилит социальную несправедливость

Об этом заявили старший экономист Всемирного банка Анастасия Головач в публикации Экономической правды.

По замыслу чиновников, оплата труда педагогов вырастет на 20-70% в 2020 году.

Как считает Головач, такое повышение зарплат может иметь ряд негативных последствий для экономики.

"Это дополнительная нагрузка на бюджет будет отвлекать ресурсы от других важных проектов, от которых бы выиграло больше украинцев", - считает Головач.

При этом отмечается, что средства на повышение зарплат педагогов и ученых на 2020 год не предусмотрены.

"Поскольку в бюджетной декларации на 2020 год уже учтены расходы для обеспечения роста социальных стандартов, на это решение в 2020 году дополнительно нужно найти 19,7 млрд грн: 14,8 млрд грн - из государственного бюджета и 4,9 млрд грн - из местных бюджетов", - сообщили в Министерстве финансов.

Кроме того, отмечается, что повышение зарплат педагогам усилит социальную несправедливость.

Дело в том, что в 2017 году после повышения минимальной зарплаты повышение зарплат в секторе образования было выше благодаря дополнительным секторальным надбавкам. Их утвердили отдельным постановлением. В 2018 году по той же причине зарплаты учителей выросли еще на 30%.

"Принятие этого решения порождает вопрос: почему учитель, а не другие категории бюджетников? К примеру, врачи получают меньшую зарплату, чем учителя, а после последнего решения правительства это соотношение еще больше изменится не в пользу врачей", - считает Головач.

• Напомним, во Всемирном банке советуют Украине остановить стремительный рост минимальной заработной платы, поскольку его можно рассматривать как один из факторов роста инфляции давления.

• До этого в правительстве предложили новую систему оплаты труда педагогическим работникам, которая будет стимулирующим, а не зависимой от единой тарифной сетки.

Источник: espreso.tv

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