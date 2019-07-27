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Позор России космодром “Восточный” продолжает позориться

Позор России космодром “Восточный” продолжает позориться

Помпезный и грандиозный, но совершенно бесполезный российский космодром “Восточный” похоже, так и не достроят – “денег нет!”

Космодром “Восточный”, который должен был поднять ура-патриотический дух россиян, продолжает наоборот, деморализовать и вводить адептов величия в приступ острой депрессии.

После скандала с воровством 8 млрд рублей, забастовок и голодовок рабочих, несоответствия техническому заданию и постоянных задержек полной сдачи в эксплуатацию, он выстрелил очередным скандалом.

Так, стало известно, что строить вторую очередь космодрома отказались все подрядчики, претендовавшие ранее на эту высокую привилегию.

Причём, такие мастодонты бюджетных распилов как Геннадий Тимченко, Аркадий Ротенберг и Араза Агаларов отказались заниматься данным объектом. Их не удовлетворило финансирование второй очереди. Правда, не уточнили, то ли пилить уже нечего, то ли и вправду оно настолько ничтожное, что и сами кремлевские деловары, взявшись за “Восточный”, уйдут в глубокий минус.

То есть, как оказалось, не только на российских пенсионеров у правительства РФ “денег нет”, но и на не имеющий аналогов в мире космодром “Восточный”.

Что же, в сентябре прошлого года в статье "Космодром “Восточный” как призрак российской космонавтики" я писал о том, что данный объект, из вселяющего трепет и чувства ура-патриотизма, превратится в нечто забытое и покинутое. Ещё один масштабный недострой, на котором, разного рода любители стимпанка будут устраивать съемки своих аматорских короткометражек про апокалипсис. И похоже, мои слова оказались пророческими.

Зато стимпанкерам раздолье!

Источник: uc.od.ua

Автор: Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

Новости портала «Весь Харьков»

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