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ППО для України важливіше за танки - МЗС Німеччини

ППО для України важливіше за танки - МЗС Німеччини

Підтримка протиповітряної оборони України наразі є важливішою, ніж постачання країні танків вважає міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Ми саме на початку цього тижня побачили, наскільки важливим є протиповітряний захист. На щастя, половину ракетних ударів, спрямованих на Київ, змогли перехопити, зокрема й завдяки нашим постачанням зброї", - заявила Бербок в інтерв'ю телеканалу Phoenix, яке цитує DW.

За словами Бербок, Німеччина продовжує підтримувати Україну у сфері протиповітряного захисту.

12 жовтня стало відомо, що Україна отримала від Німеччини першу систему ППО IRIS-T. Ще три такі системи Берлін обіцяє поставити Києву наступного року.

Питання постачання сучасних танків Україна вже кілька місяців обговорює з західними партнерами. Особливо активно українські чиновники закликають до цього Німеччину. Однак німецький канцлер Олаф Шольц систематично відхиляв такі прохання.

Цього разу Бербок нагадала, що Німеччина бере участь у так званих "кругових постачаннях", надаючи іншим країнам сучасну техніку в обмін на передані ними Україні танки радянського виробництва.

Також вона додала, що українська армія захопила значну кількість російських трофейних танків.

Джерело: bbc.com

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