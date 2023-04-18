Працює мінометна батарея: Нацгвардія показала роботу батальйону «Донбас» під Кремінною

Мінометна батарея батальйону спеціального призначення «Донбас» 15-го Слов’янського полку воює під Кремінною.

Мінометники забезпечують вогневу підтримку українській піхоті на передньому краї, влучно та оперативно завдають ураження техніки та живій силі противника.

«Ми є «сталевим кулаком» батальйону «Донбас», забезпечуємо підтримку українській піхоті під час наступу або оборони. Однією з головних переваг мінометної батареї є її здатність знищувати ворожу техніку, не вступаючи з нею у прямий контакт. Наші бійці мають чималий досвід бойової роботи. І це є вирішальним фактором, що дозволяє командиру краще аналізувати ситуацію та приймати своєчасні рішення щодо ефективного застосування наших сил та засобів», — пояснює т.в.о. командира батареї.

Велику роль також грають очі мінометників – аеророзвідка. Наразі, кажуть мінометники, боєприпасів для вогневої роботи вистачає.

Нагадаємо, легендарний батальйон «Донбас» сформували добровольці у 2014 році, згодом вони увійшли до складу Національної гвардії України. Його бійці пройшли тяжкі випробування боями за Карлівку, Попасну, Лисичанськ, Іловайськ, Маріуполь, Дебальцеве, Сєвєродонецьк, Майорськ, Куп’янськ, Лиман, Рубіжне, Кремінну. Відзначилися майже у всіх гарячих токах на Луганщині, Донеччині, Харківщині. Військовослужбовці батальйону спеціального призначення «Донбас» 15-го Слов’янського полку Національної гвардії є питомою складовою Сил Оборони України. Вони професійно нищать російських загарбників на східних рубежах, відчайдушно б’ються за волю та суверенітет українських земель.

Джерело: відділення інформації та комунікації Східного територіального управління Національної гвардії України.

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