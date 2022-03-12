Працівникам бюджетної сфери почали виплачувати заробітну плату, – Ігор Терехов

Заробітну плату почали виплачувати медикам, вчителям, комунальникам та іншим працівникам бюджетної сфери, повідомив у своєму Telegram-каналі Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, місто героїчно проживає 17-й день війни завдяки військовим та його мешканцям – лікарям, робітникам, усім харків’янам.

«Лише сьогодні на маршрути вийшло 68 машин, які вивозять сміття із міста. Велика подяка водіям, які, незважаючи на небезпеку обстрілів, працюють. Велике дякую нашим тепловикам. Лише за цю ніч вони підключили 48 будинків. Велике спасибі водяникам, які перепідключають розбиті водопроводи», – звернувся мер до містян.

Агентство Телевидения Новости