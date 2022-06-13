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Правительство Германии создаст денежный фонд для вывоза зерна из Украины

Правительство Германии создаст денежный фонд для вывоза зерна из Украины

Федеральное правительство Германии планирует создать фонд для закупки зерновых контейнеров для ускорения экспорта зерновых из Украины в условиях морской блокады.

Об этом в интервью Handelsblatt заявил уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер, сообщает «Европейская правда».

«Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод», — отметил Тойрер.

Он добавил, что правительство обсуждает идею создания фонда для закупки зерновых контейнеров для пшеницы, которых сейчас не хватает. Кроме того, речь идет о предоставлении помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе, потому что колея там шире.

По оценкам Михаэля Тойрера, «в наиболее оптимистическом случае» из 23 миллионов тонн зерна, хранящихся в Украине, железной дорогой удастся вывезти 10 миллионов.

Перевозками занимаются федеральное правительство Германии, Европейская комиссия, а также профильные немецкие ассоциации – в частности, Ассоциация сельскохозяйственных торговцев.

Последняя также выступает за упрощение пересечения внешней границы ЕС для зерновых грузов и увеличение порога такого груза на одном составе с 40 до 44 тонн.

Источник: sprotyv.info

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